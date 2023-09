El canvi de nom de l'Hospital de Berga arriba al Departament de Salut

Alguns dels assistents a la concentració pel canvi de nom de l'Hospital de Berga Foto: Cedida

(BeGI) ha fet arribar una carta al conseller de Salut,, per demanar que el departamenten la decisió de passar a anomenar Hospital de Berga el fins ara Hospital Sant Bernabé. La formació ha fet pública l'acció en el marc de laque va tenir lloc ahir a la tarda, en la qual van participar una trentena de persones."Des de Berga Grup Independent demanem que es consideri la possibilitat de", escriuen a la carta on, a més a més, proposen al conseller que "si es creu oportú,". És a dir, BeGI obre la porta a la celebració d'una consulta a la ciutat perquè siguin els seus veïns i veïnes les quinesEl principal motiu que la formació exposa a favor de mantenir el nom antic s'hi troba l'històric: ", representant un valor històric a causa del seu origen a l'Edat Mitjana". "Aquest nom tan nostre, tan berguedà, Sant Bernabé, ha passat diverses etapes i ha estat aixopluc de pelegrins, transeünts, orfes i malalts" incideixen en la carta al conseller, on emfatitzen que la nomenclatura "".Així mateix, BeGI assenyala que "podem trobar innumerables denominacions d'hospitals i clíniques amb menor importància i rellevància que". I és que, el canvi de denominació i d'imatge corporativa del centre s'ha posat en marxa a través de l'empresa pública, gestora de l'Hospital de Berga.Aquest era precisament el fil conductor de la concentració que va tenir lloc la tarda de dissabte a la plaça Sant Pere de Berga, en la qual una trentena de persones. A l'acte, que va estar organitzat per, veí de la ciutat, hi van participar els historiadors berguedans; l'exalcalde de Berga,; o la mateixa regidora i portaveu al consistori de BeGI,