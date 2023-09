La Gala de Queralt omple de berguedans el Santuari en la jornada de celebració de la marededeu

El Santuari estrena pàgina web

Berga ha celebrat aquest matí el gruix dels actes religiosos i tradicionals de la. Amb motiu de la celebració del dia de les marededeus trobades, el Santuari i la Cova de la Troballa s'han omplert de berguedans que no s'han volgut perdre l'oportunitat, un any més, de retre homenatge a la verge.La jornada ha començat puntual, a les 09.00 hores, amb la celebració d'una missa a la, preludi de l'ofici solemne en aquesta festivitat local que s'ha celebrat a l'església del. L'eucaristia ha comptat amb els cants de l'. La jornada matinal ha clos amb una audició de sardanes a càrrec de laLa celebració de la Gala de Queralt també s'ha aprofitat per reconèixer la tasca de les persones que enguany han exercit la capitania de Queralt. Es tracta d'Els actes es reprenen aquesta tarda, a les 18.00 hores, amb unaa al Santuari i a la Cova de la Troballa, on l'Orfeó Berguedà oferirà un petit concert amb Narcís Mellado a la trompeta. A les 19.00 hores, elsprenen el relleu amb un assaig de canalla i, una hora després, arrencar amb el seu assaig. A les 22.00 hores s'encarregaran d'oferir unque estarà amenitzat amb l'acompanyament musical de, que actuarà en directe a partir de les 22.30 hores.Amb la jornada de la Gala de Queralt, Berga posa punt final a. Ara bé, una de les grans novetats ha estat la posada en marxa d'una pàgina web del Santuari . Aquest recurs agrupa tota la informació, així com fotografies, del Santuari i de les capelles de Queralt. També s'hi troba un extens article sobre la Història del temple i la imatge de la marededeu, la qual compta amb unLa web també incorpora un apartat de notícies on es recopilarà l'actualitat al voltant del Santuari i, fins i tot, s'ha obert unaque ven peces diverses serigrafiades amb el nom del Santuari de Queralt. Finalment, la posada en marxa de la pàgina ha servit per dissenyar un logotip del Santuari, el qual incorpora la