Així commemorarà Berga la Diada Nacional de Catalunya aquest 2023

ho té tot a punt per tornar a viure unple de simbolisme. Les entitats de la ciutat, formacions polítiques i institucions públiques han estat les encarregades d'organitzar diferents actes i accions entre, que culminaran a Barcelona, amb laque enguany es divideix en quatre columnes que conflueixen a plaça Espanya.Nació Berguedà t'ofereix el recull dels principals actes a la capital del Berguedà per commemorar laLa vigília de la Diada, Berga serà una de les ciutats catalanes que durà a terme una. En el cas de la capital berguedana, arriba a la 16a edició i arrencarà a les 20.30 hores a la, lloc on s'encendran les torxes i s'iniciarà uni fins a la. Allà, hi haurà la lectura del Manifest. L'esdeveniment clourà amb un sopar popular i una actuació musical deal. L'organització és a càrrec de l'ha organitzat un homenatge als lluitadors/es per les llibertats. Tindrà lloc al, a partir de les 09.00 hores del matí. A més d'aquesta formació, també hi faran acte de presència, a més de l'L'acte institucional de laa Berga està organitzat per l'i tindrà lloc, com ja és habitual, amb l'ofrena floral a Rafael Casanova. Elserà l'escenari d'aquest acte, que arrencarà a les 10.00 hores amb la Hissada de l'estelada a càrrec de lai la. A continuació, es faran les ofrenes florals i es llegirà el manifest institucional per part dels. La part institucional clourà amb el Cant dels Segadors, a càrrec de la. En acabar, hi haurà una audició de sardanes amb la mateixa Cobla Pirineu.A les 12.00 hores, i des del mateix emplaçament on se celebrarà l'ofrena a Rafael Casanova (carretera de Solsona), sortirà el. Els tiquets tenen un preu dei es poden comprar a la paradeta de l'ANC al mercat dels dissabtes (també el pròxim dia 9), la Llibreria Huch, La Copisteria i la Impremta Casals. La manifestació de la Diada es farà a Barcelona, aquest cop amb quatre punts de sortida que, la qual l'ANC vol rebatejar com a plaça Primer d'Octubre. Cada punt de sortida formarà part d'una columna, amb un valor de la república catalana associat:. A més, enguany el lema escollit és: una expressió catalana medieval que, segons l'ANC, reclama que els ciutadans surtin als carrers per defensar els seus drets i llibertats.