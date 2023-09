El Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre porta a Puig-reig corals de Cuba, Nova York i Bèlgica

Després del primer concert del cor UST Singers de Filipines el passat juliol, el Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre continua amb la seva 43a edició amb els concerts del setembre. El certamen recupera gairebé totalment les dates habituals, la primera setmana de setembre, per oferir concerts de cors d’arreu del món. Després de Filipines, ara corals de Cuba, Nova York i Bèlgica seran les protagonistes de les actuacions que tindran lloc, a Puig-reig, els dies 8, 9 i 10 de setembre. Paral·lelament, Castellbell i el Vilar també acollirà concerts els mateixos dies.



El festival retorna a la seva essència, tant pel que fa a les dates –durant uns anys s’havia celebrat al juliol íntegrament– i també pel que fa a la programació. Enguany, amb la presència de fins a quatre cors de nivell internacional. I és que la pandèmia i el seu llarg procés de recuperació, havien dificultat en les darreres edicions a portar formacions a actuar. La Polifònica de Puig-reig i la Capella Música Burés de Castellbell i el Vilar fan mans i mànigues perquè les millors corals continuïn trepitjant la Catalunya Central després de més de quatre dècades.

A Puig-reig, el divendres 8 de setembre (21.30 h) serà el torn de lai del. El dissabte 9 de setembre (21.30 h) elsseran la formació convidada. La segona part anirà a càrrec de la. Finalment, la cloenda del Festival, serà diumenge 10 de setembre (19 h). A banda de les tres corals internacionals, també hi actuaran la, que enguany celebra el 60è aniversari, i la coral amfitriona. Tots els concerts seran al Pavelló de Puig-reig. A més, el dia 10 de setembre al matí, els integrants de les formacions podran participar d’unaamb la imatgeria festiva del municipi i també amb una recepció al consistori per part de les autoritats.L’dona tot el suport necessari en l’organització del festival. El regidor de Cultura,, assegura que “és un dels principals esdeveniments que”. A més, ha recordat que “en els més de quaranta anys ha servit perquè corals d’arreu coneguin el municipi, i també perque ha portat el nom del poble arreu del món.” “Gràcies a la Polifònica de Puig-reig i a la seva trajectòria,com els que participen en el festival”, ha sentenciat.Les entrades ja estan a la venda de manera anticipada al preu dea Casa Marcelino (C/ Llobregat, 12) i també es poden comprar abonaments pels tres concerts al preu de 20 euros. A taquilla també es vendran entrades a