El Punt Lila de La Patum 2023 registra més de 3.000 accions de prevenció de violències masclistes

Els’ha convertit en un servei imprescindible durant les festes deen relació amb les violències sexistes en l’àmbit de l’oci nocturn, des que es va posar en marxa l’any 2018. Així ho ha exposat l’, que ha informat que enguany, els punts liles habilitats a la plaça de Viladomat, la plaça Cim d’Estela i el servei itinerant han registrat. Es tracta d’una xifra superior a l’edició de 2022 (2.118 accions), tenint en compte l’ampliació dels horaris i els serveis prestats respecte a l’any passat.Així mateix, des del consistori asseveren que el Punt Lila de La Patum s’ha convertit en un, on s’adrecen persones per explicar situacions de violències masclistes i sexuals que s’han donat en altres espais o contextos no vinculats a les festes del Corpus berguedà.L’habilitació de punts liles és una de les accions que formen part de la campanya, impulsada el novembre de 2017 per l’Ajuntament de Berga amb el suport de la Diputació de Barcelona per tal deEls punts liles de La Patum han estat gestionats per l’equip de professionals del(CJAS). Aquest any, el Punt Lila de la plaça de Viladomat va estar en funcionament durant lesde celebració de La Patum, de dimecres a diumenge, iper tal que fos identificat amb més facilitat pel públic assistent a la festa. Enguany també es va habilitar un estand durant les nits de concerts a l’espai cultural de les, de dijous a dissabte, a la plaça Cim d’Estela. A més, es va reforçar el servei ambdurant les nits de dimecres a dissabte, per incidir en la detecció d’agressions masclistes.Les parelles itinerants són una gran eina de prevenció pel seu. En els recorreguts efectuats pels espais on transcorre la festa, la parella itinerant s’encarrega d’explicar en què consisteix la campanya Vull la nit!, repartir material específic de la iniciativa, aportar informació sobre què són les agressions masclistes, com actuar si vivim o veiem una agressió masclista, escoltar de manera activa les experiències de les persones amb relació a les agressions viscudes i informar sobre l’existència del Punt Lila i altres serveis o recursos específics.Amb tot, el recull de dades facilitat pel CJAS durant els dies d’actuació del Punt Lila mostra que es van portar a terme 3.254 accions de sensibilització i prevenció de violències masclistes. Del total,van ser registrades al Punt Lila de la plaça de Viladomat ial Punt Lila de la plaça Cim d’Estela, mentre quevan ser efectuades per les parelles itinerants del servei. Les actuacions de l’equip de professionals contemplenal Punt Lila i accions informatives fetes per les parelles itinerants.Segons mostren les dades recollides, leshan estat les que han mostrat un major interès en la campanya. Això es deu a la interpel·lació directa de la campanya cap a situacions, experiències o vivències en primera persona o entorns, a més d’una presa de contacte i familiarització superior dels conceptes. Pel que fa a les xifres concretes, elde les persones que van acostar-se al Punt Lila de la plaça de Viladomat eren dones, mentre que eleren homes. En el cas del Punt Lila de la plaça Cim d’Estela, eleren dones i eleren homes. També es va registrar una persona que s’identificava com a no binària.Per franges d’edat, les persones que van interactuar majoritàriament amb el personal del Punt Lila de la plaça de Viladomat van ser les de(29%), seguides de les de(22%), les de(20%), les de(15%) i les(14%). Pel que fa al Punt Lila de la plaça Cim d’Estela les persones que van interactuar més amb el servei van ser les de(31%), les de(20%), les de 26 a 35 anys (19%), les(16%) i les de(14%).La informació recollida sobre el territori de procedència de les persones informades de la campanya, posa de manifest que el, mentre que el 7% restant correspon a persones d’altres municipis. Per tant, la campanya està arribant a les persones en el context on es realitza la festa.La regidora de Feminisme i LGTBI de Berga,, ha explicat que el servei de Punt Lila s’ha anat ampliant des de l’any 2018 perquè “la proposta va tenir una molt bona rebuda i”. La regidora ha comentat que “les violències masclistes són encara massa presents i normalitzades al nostre país, ho veiem cada dia a les notícies i, per tant, tenim clar que”.Rodríguez ha esmentat que “més enllà dels punts liles, que intentarem continuar millorant especialment en relació amb eli amb una mirada més transversal, també s’ha continuat amb la formació arribar al personal que està de cara al públic durant les festes de La Patum”.