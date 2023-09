El Consell Comarcal del Berguedà gestiona 31 rutes de transport escolar

Més demandes de beques menjador

Aquest curs escolar, elgestiona 31 rutes de transport escolar diferents, les quals traslladarandes dels seus nuclis de població fins als centres on estan escolaritzats. El curs 2022-2023 hi va haver 29 rutes i es van transportar 467 alumnes, mentre que el curs 2021-2022 se'n van transportar 407. Aquestes rutes gestionades pel Consell Comarcal es realitzen amb diferents tipus de vehicles segons la ruta i nombre d’alumnes, sigui ambA més, coincidint amb l'inici del curs escolar, ahir l'ens comarcal va acollir una sessió formativa sobre laimpartida per part de. Estava adreçada als i les acompanyants (monitors/monitores) del servei de transport escolar del Berguedà amb l’objectiu de prioritzar la seguretat del servei.La part teòrica es va fer a la seu del Consell, mentre quede transport escolar. Les monitores que hi van assistir van rebre informació sobreen cas d'emergència, indisposició del conductor o l'i la farmaciola, entre altres aspectes.Aprofitant l'avinentesa de l'inici del curs, el Consell Comarcal del Berguedà també ha informat que el nombre dea la comarca creix per tercer any consecutiu. L'ens comarcal ha rebut i gestionat un total deper al curs escolar 2023-2024, és a dir,que les 759 demanades el passat curs. La xifra també havia anat a l'alça l'any anterior, ja que el curs 2021-2022 van ser 687. Per tant, l'increment de les demandes de beques menjador ha estat constant aquests tres cursos i, en conjunt, ha estat del, ambPassant a observar el detall de les demandes, de les 829 beques sol·licitades, de les qualsdel servei i. D'altra banda,perquè no complien els requisits de la convocatòria. Finalment,per manca de documentació.El nou curs escolar 2023-2024 ha començat aquest dimecres, 6 de setembre, als centres d', així com a l'únicde la comarca. El dimarts, 12 de setembre, serà el torn dels estudiants d'