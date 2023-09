L'Escairada Gravel Race arriba a Avià per potenciar la pràctica d'aquesta disciplina ciclista al Berguedà

Objectiu: un Berguedà ciclista

veu néixer aquest cap de setmana una prova esportiva no competitiva en una disciplina que s'estrena a la comarca. Es tracta de l', una cursa deque, segons els organitzadors, és una "pràctica molt desconegut per a la majoria de gent, així que volem que serveixi per donar-li una empenta". Així ho ha apuntat la directora de la cursa i membre del, que també ha emfatitzat la voluntat que "situï Avià i el Berguedà al mapa, com un territori espectacular per practicar aquesta disciplina".El gravel és una tipologia de ciclisme que se situa. Requereix una bicicleta semblant en aspecte a les de carretera, tal com ha explicat Subirana, tot i que porta un pas de roda més ample que permet col·locar un pneumàtic amb un dibuix més marcat, la qual cosa permet. A més, té un manillar més ample, per guanyar estabilitat en els segments de terra.L'Escairada Gravel Race compta amb una agenda d'actes i propostes els dies. El dissabte, es vol omplir Avià de ciclisme i esport, amb una obertura de portes i altres accions pedagògiques per part de l'. A més, serà la jornada que s'entregaran els dorsals als participants, es podrà gaudir d'una oferta variada d'inflables i tindrà lloc un concert amb el grup. El diumenge serà el dia de la cursa, que arrencarà a les 08.00 hores i constarà d'un recorregut de 110 quilòmetres i 1.900 metres de desnivell positiu que ha estat dissenyat per, dos "referents" en la disciplina segons la directora. Aquest passarà per una desena de municipis del, com Montclar, Viver i Serrateix, Gironella i Montmajor, entre altres. Paral·lelament, a Avià hi continuarà havent propostes lúdiques per la mainada i les famílies, per tal de gaudir d'una bona estona al poble mentre es desenvolupa la cursa.Així mateix, des de l'organització emfatitzen el, ja que només es cronometraran dos petits trams al llarg del recorregut. En definitiva, es pretén implementar unen el marc d'una disciplina en creixement. D'aquesta manera, des del Berguedà Bike Trails celebren haver superat laen aquesta primera edició de la prova, la qual desitgen que pugui esdevenir en un cap de setmana "de la festa del ciclisme a Avià" en un futur pròxim.Aquesta proposta té el suport de les administracions locals. Així ho ha donat a conèixer l'alcaldessa d'Avià,, qui ha assegurat que "a l'Ajuntament li fa molta il·lusió poder acollir aquesta novetat a la comarca". "Estem fermament convençuts que els esdeveniments esportius ajuden a", ha declarat l'alcaldessa, que ha aprofitat l'ocasió per donar les gràcies a la Diputació de Barcelona per la seva aportació deen el marc del programa per a l'organització d'esdeveniments esportius singulars. En una línia similar, el regidor d'Esports i Equipaments del consistori avianès,, ha compartit que "és un orgull", i s'ha mostrat esperançat que "aquesta disciplina creixi i vagi trobant cabuda, a Avià i arreu de la comarca".De fet, des del Berguedà Bike Trails han defensat justament la importància de treballar de bracet entre les administracions i els equips i entitats del territori, com una clau per a l'èxit de les proves que es desenvolupen. "Si volem aconseguir ser una comarca que tregui, els polítics han d'anar veient que", ha declarat l'impulsor de la iniciativa ciclista,, que ha incidit que "no s'ha d'anar a buscar invents ni coses estranyes a fora".A la presentació de la cursa també hi ha pres part el president del Consell Comarcal del Berguedà,, que ha defensat que "quan celebrem esdeveniments com aquest no hi ha colors polítics, hi ha un treball conjunt" i ha remarcat la voluntat de "". "Amb aquesta prova sembrem una llavor que pot convertir-se en el ressopó de la Portal Attack", ha sentenciat el president. L'ens comarcal contribuirà a la celebració de la prova amb lade les diferents fraccions de residus a Avià, per tal de garantir-ne la bona separació i gestió. Així mateix, també ha cedit unaperquè sigui utilitzada en el dinar que s'oferirà als participants de la cursa, que és el plat que li dona nom:. "Volíem que el nom representés quelcom", ha compartit Subirana.Finalment, per tal de vetllar que la prova "", el recorregut no es marcarà, així que els participants hauran de seguir el traçat. "Hem volgut respectar el territori, així que fins avui no hem fet públic el track, per tal que ningú l'anés a provar abans del dia de la prova", ha assegurat la directora.