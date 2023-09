Roser Rifà (CUP) renuncia a l'acta de regidora de l'Ajuntament de Berga per qüestions personals

La regidora de l'equip de govern,, ha decidit tancar la seva etapa a l'per motius personals, després de quatre anys formant part de la corporació municipal. Aquest dilluns, 4 de setembre, Rifàdel consistori berguedà mitjançant la presentació d'una instància al registre municipal, segons ha informat el mateix Ajuntament.En una breu carta de comiat, la fins ara regidora addueix que "és una decisió personal que no és, però alhora és meditada i ferma", asseverant que "deixo la política institucional però seguiré, tal com he fet sempre, lluitant per totes aquelles causes justes i per la igualtat entre les persones". Així mateix, Rifà comparteix que "a l'Ajuntament, hem fet molta feina de la qual" i explica que "he treballat moltes hores colze a colze amb entitats i persones amb les quals hem compartit i compartim el desig de fer de Berga i comarca". Finalment, clou el text fent una "menció especial per a bona part del personal municipal, la dedicació i professionalitat del qual mereix".La renúncia a l'acta de regidora es farà efectiva un cop s'hagi donat compte al ple de la corporació. Posteriorment, caldrà comunicar-ho a laper procedir al seu nomenament, així com per determinar la. Si s'observa la llista de la CUP, el nom a continuació de Rifà és el de, que va ser regidor durant uns mesos el mandat anterior després de prendre el càrrec justament per una altra renúncia, la de Roser Valverde. Actualment, Rifà ocupa les carteres d'i de, havent estat designada en el ple extraordinari del cartipàs , encara no fa ni dos mesos, el. També va formar part de l'equip de govern els, gestionant les àrees de Promoció Econòmica; Fires, Comerç i Ocupació; Polígon Industrial; Subvencions, Serveis TIC; Feminisme i LGTBI.