Aina Picas i Cristofer Bosque guanyen la cinquena edició de la Portal Attack

Podi masculí de la Portal Attack 2023 Foto: Gabri Amorós - Portal Attack

Un dels participants en la pujada en esquís alpins durant la Portal Attack 2023 Foto: Gabri Amorós - Portal Attack

🥇 Aina Picas i Cristofer Bosque han guanyat la Portal Attack 2023. L'Aina i el Cristofer s'estrenen en el palmarès de la prova després de vèncer en categoria femenina i masculina, respectivament. L'enhorabona! pic.twitter.com/dQ5yPhDUHa — Ajuntament de Berga (@AjuntamentBerga) September 3, 2023

s'han imposat en la prova reina de la: la cinquena edició de la. Els tres dies de ciclisme clàssic a Berga han culminat amb el triomf dels dos locals, ella resident a Berga i ell de Puig-reig, i una traca final de celebració per cloure la Retrotrobada amb una cercavila i un concert al local dels castellers.Un total devan prendre la sortida de la cursa que, amb una puntualitat suïssa, es va anar desenvolupant sobre el temps previst i sense entrebancs. Al llarg del recorregut, de poc més d'un quilòmetre però un desnivell pronunciat, l'. I és que no hi havia pràcticament cap punt del traçat on no s'hi hagués concentrat un grup d'espectadors., com en la mateixa sortida, la plaça de les Cols i el local dels Castellers, la plaça de Sant Pere, el capdamunt del carrer Boixader i el conjunt de la pujada de Santa Magdalena fins al Portal, on es situava la meta.L'activitat constant de les diferents passades. Entre les eliminatòries, els quarts de final i els mataderos (rondes de repesca en la terminologia attacker) van tocar gairebé les 23.00 hores. Abans, però, es va dur a terme la ronda VIP, en el que va ser un dels moments especials de la nit. I és que lava protagonitzar aquesta volta singular per celebrar el seu 50è aniversari, amb dos dels seus usuaris fent el traçat amb l'ajut d'un grup d'acompanyants.L'altre succés singular de la cinquena Portal Attack era unaper part de l'organització. Aquesta va ser la disputa d'una ronda deixant de banda les bicicletes: un grup d'esquiadors es va enfundar elsper pujar des de la Ronda Moreta i fins al mateix Portal de Santa Magdalena.Les semifinals i la final del matadero van configurar la llista de sortida de les dues grans finals, que en ambdós casos comptaven amb. En el cas de la femenina, la volta es va resoldre a favor d'amb un darrer frec a frec amb la campiona del 2021,, pràcticament a tocar de la línia de meta. Va completar el podi femení, mentre que la vencedora de l'any passat,, va travessar la meta en quarta posició. En la categoria masculina,va trencar l'hegemonia dels dos darrers anys d', que va endur-se la plata.va ser el tercer classificat.D'aquesta manera, i quan ja passaven dos quarts d'una de la matinada, va engegar el darrer tram de la, amb una cercavila (passacalle) i un concert al Cinema Catalunya que posaven punt final a la Retrotrobada d'enguany. Una edició que ha tornat a evidenciard'arreu de la comarca respecte de la prova.Ara, el pròxim repte de la marca Portal Attack serà en menys de vint dies, amb la celebració de la primera Portal Attack a Olesa de Montserrat . La Retrotrobada és organitzada peli l', amb la col·laboració de l'i del