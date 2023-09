L'escriptor andorrà Iñaki Rubio reconstrueix l'estada transformadora de Picasso a Gósol el 1906

Més de 300 obres en dos mesos

Iñaki Rubio davant Cal Tampanada, la fonda on Picasso va viure durant la seva estada a Gósol Foto: ACN / Laura Busquets



La llavor del quadre més important del segle XX

L'escriptor andorràha reconstruït en una novel·la, un poble aïllat i inhòspit en aquella època. Van ser només uns mesos, però li van permetreenmig de l'ambient de muntanya i d'una localitat plena de dones (els homes estaven lluny de casa o de pas fent feines itinerants com pastors i traginers). Aquell ambient rural era completament diferent dels ambients urbans de París i Barcelona que l'artista freqüentava, i un vertaderper al qual va decidir allunyar-se de la ciutat francesa. Rubio ho recull aamb el segell deL'escriptor era conscient que s'ha escrit i investigat molt sobre aquest artista universal. L'estada de Picasso a Gósol en la seva joventut, però, era fins ara un. Amb 24 anys, Picasso treballava i malvivia amb la seva primera parella estable, Fernande Olivier. Malgrat alguns èxits,. El 1906, un bloqueig va frenar en sec la seva producció amb l'encàrrec del retrat d'una amiga il·lustre i benefactora, Gertrude Stein. Va ser en aquell moment quan. A proposta d'un amic metge, l'indret escollit va ser una petita localitat del Berguedà:, un poble remot i aïllat en aquella època i envoltat de muntanyes.La curiositat d'Iñaki Rubio parteix del dibuix titulat Pageses d'Andorra, ja que ell també és andorrà. Però el que realment el va "fascinar" i animar a escriure la novel·la va ser ", que intenta construir una identitat i fuig de París per treballar amb màxima llibertat i aïllat del món", explica l'escriptor durant una visita pels racons més importants de Gósol que apareixen a la novel·la. "M'atreu molt que estigués en la seva primera gran crisi creativa -el retrat de Gertrude Stein ja el tenia fet però li faltava el rostre i això el frustrava- i quan retornai sense tornar a veure la model", remarca.Segons recull Rubio, hi va anar amb la seva parella amb la idea de tenir el seu primer fill i va ser una experiència "feliç i molt prolífica":. "Aquí comença a experimentar sense por que ningú xafardegi ni entri a l'estudi, comença a trencar amb perspectiva, la figuració dels retrats", detalla l'autor, i desenvolupa un element essencial en la seva obra:. Per l'escriptor, la talla romànica de la verge de Gósol, barrejat amb el món rural i el pensament màgic del Pirineu, que també es fusiona amb la religiositat, fan que Picasso ho assimili i arribi a la idea de la màscara, "la de representar algú, no fidelment de forma natural, sinó".Un altre element destacat de la seva estada a Gósol va sera les que Picasso no estava acostumat i que el fascinen. "Aquí troba, que porten la casa, els horts, els animals domèstics, que són les que manen perquè els homes, la majoria estan fent feines itinerants", afirma Rubio. D'entre elles,, i que el pintor retratarà moltes vegades i a qui també la novel·la intenta seguir la pista.L'artista va viure amb tanta intensitat aquell viatge quedurant la seva estada al poble. Per escriure la novel·la, Rubio s'ha basat en documents històrics, com les cartes que va escriure i el dietari i també ha conversat amb habitants del poble així com amb alguns especialistes d'aquell període artístic. A més a més, ha estat dels pocs que, la fonda de, tancada durant dècades. Una casa particular que no es pot visitar. "Explico fets reals, comprovats i estudiats per especialistes, però amb les eines del novel·lista, que és el que jo soc", afirma, "explicades des de l'emoció i la literatura".Un dels fets més rellevants és que Gósol també va ser la font d'inspiració per al quadre més important del segle XX,, perquè obre el camí a una nova etapa en la història de l'art, l'art modern. Per a l'escriptor, es diu que aquell quadre el va pintar a París però, des del seu punt de vista, en realitat. "La seva estada és fonamental perquè és on troba els elements que després desenvoluparà a París i amb això"."És curiós que siguii aquest és un dels motors per voler-ho explicar", admet Rubio. Entre els motius que ho explicarien destaca quei hi ha molt poca documentació escrita. Així mateix, durant molts anys el món acadèmic va incloure l'etapa artística de Gósol -amb els seus ocres particulars- a l'etapa rosa, tot i que poc hi tenen a veure, des del seu punt de vista.