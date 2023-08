El Consell agraeix a la Creu Roja haver prestat el servei de transport adaptat més de tres dècades al Berguedà

Elha agraït a lahaver prestat el servei de transport adaptat dels alumnes de l'escola d'educació especial lai eldes del 1991 i fins a l'actualitat. El president del Consell,, ha rebut una delegació de laformada pel seu president,; la coordinadora,; i, tècnica de Creu Roja Berguedà.En aquesta trobada s'han comentat aspectes relacionats amb la feina que duu a terme l'entitat a la comarca. Caballé ha aprofitat l'ocasió peren reconeixement "de la constant feina que ha fet la Creu Roja", en aquest cas, pel transport adaptat. El president ha destacat que l'entitat és, concretament 2.263. "És un orgull que una comarca com la nostra, amb 40.000 habitants, tingui una entitat amb més de dues mil persones que hi confien. Això ho diu tot", ha declarat Caballé, que ha atribuït l'èxitCreu Roja va obrir les portes a Berga eli a Gironella el. Fa més de dues dècades funciona de forma unificada i ofereix un ampli ventall de serveis adreçats a la infància, la gent gran o persones en situació de vulnerabilitat. "Fa molts anys que Creu Roja estài aquesta implicació i dedicació és el pilar fonamental del seu bon fer", ha emfatitzat el president del Consell Comarcal. Des del gener i fins al dia d'avui, Creu Roja Berguedà haurà transportat diàriamentdes de casa seva fins a l'escola d'educació especial Llar Santa Maria de Queralt i el Taller Coloma.Tanmateix, el Consell Comarcal del Berguedà, que té delegades les competències del transport escolar adaptat per part de la Generalitat, ha convocat unper continuar oferint aquest servei, el qual ha estat adjudicat a la