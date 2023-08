Tornen la Retrotrobada i la Portal Attack: consulta la programació

Dijous, 31 d'agost

Presentació 'Ciclisme aborigen vol.1'

Dins l’escalfor i les gotes de la pluja quan es fusionen. Bicicletes tradició ungles i aquest mig somriure que fas cada vegada que la forquilla ens ajunta per tota la casa.



– Dijous 31 d’agost – 19h a KONVENT @retrotrobada amb Ciclisme aborigen vol.1 de @beldavallscarles pic.twitter.com/pCG9dbxCeB — Konvent (@puntzero) August 31, 2023

Divendres, 1 de setembre

Portal Attack Xics

Dissabte, 2 de setembre

Retrotrobada Ciclista

Portal Attack

Laja està en marxa. L'entrega de dorsals per a la Portal Attack va engegar ahir a la tarda i, a partir d'aquest vespre, donen el tret de sortida les diferents propostes emmarcades en laper excel·lència al Berguedà.A continuació, trobareu el desglossament de l'de la setena Retrotrobada i cinquena Portal Attack a Berga.L'acordionista sabadellencdescobreix, en un llibre-disc, la seva afició pel ciclisme. Descrita com una petita enciclopèdia il·lustrada i amb banda sonora, l'obra fa un recull de la. I, a més de Belda, el llibre compta amb un concepte visual i narratiu de l'escriptori il·lustracions de. La presentació tindrà lloc al, a partir de les 19.00 hores.A les 17.00 hores donarà el tret de sortida, a la Ronda Moreta número 20 (davant de La General) la. Els nens i nenes d'entre 6 i 16 anys podran disputar aquesta prova mixta i no competitiva inspirada en la versió absoluta del dissabte, recorrent un circuit urbà circular. Així mateix, enguany s'incorpora una novetat: la, modalitat on una persona adulta podrà acompanyar l'infant duent a terme una de les rondes que es disputaran. Aquesta disciplina tindrà lloc a les 19.00 hores.Posteriorment, hi haurà una festa de cloenda a càrrec de, que continuarà amb un concert dei la possibilitat de sopar amb productes de foodtrucks, a la(21.00h).La setenaarrencarà a les 09.00 hores de la Ronda Moreta número 20 de Berga. Aquestacompta amb dos recorreguts : un de curt (33 quilòmetres i 520 metres de desnivell) i un de llarg (55 quilòmetres i 970 metres de desnivell). El final de la ruta serà l'on, a partir de les 13.30 hores, tindrà lloc un dinar popular al porxo del centre. La sobretaula serà a càrrec de, una iniciativa que uneix esport, història i compromís polític mitjançant la recuperació d'una cursa que unia el front d'Aragó amb Barcelona en plena Guerra Civil.Una cercavila dels(18.00 hores), al llarg del carrer Major i fins a la plaça de Sant Pere, serà el preludi de l'acte estrella de la Retrotrobada: la. A partir de les 20.15 hores engegaran les rondes classificatòries, d'un recorregut únic pel Barri Vell, urbà, nocturn i amb bicicletes clàssiques. Poc més d’un quilòmetre és la distància que separa la sortida (Ronda Moreta, 20) i la línia d'arribada (Portal de Santa Magdalena). En total, seran, a més de les rondes de repesca o mataderos. Les finals seran passades la mitjanit: 00.05 la femenina i les 00.20 la masculina. I, mentre es desenvolupin les rondes, l'organització ha promès enguany una performance per amenitzar la vetllada, amb una disciplina que no té res a veure amb el ciclisme, però que pot ser la llavor de nous esdeveniments a la ciutat.Un cop acabin les grans finals, donarà el tret de sortida un passacalle amb elsi la, amb l'acompanyament musical dels Entrompats Band. El recorregut es desenvoluparà pel Barri Vell i fins al, on tindrà lloc l'entrega de premis. La cloenda serà al mateix Cinema, amb un concert de