L'Ajuntament de Berga aposta per una modificació parcial del POUM al Barri Vell per resoldre l'afer del Cinema

Consens al plenari

L'es compromet a tirar endavant una modificació parcial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal () al Barri Vell per resoldre l'actual situació d'incertesa administrativa respecte de l'antic Cinema Catalunya, actualment local d'assaig i seu social dels. Així ho ha confirmat l'alcalde de Berga,, que ha avançat que aquesta acció es lligarà amb l'ampliació dels usos dels locals de la zona per tal d'incentivar la reobertura d'establiments al Barri Vell, especialment amb la posada en marxa de l'Àrea de Promoció Econòmica Urbana ()."L'objectiu és tirar endavant una modificació parcial del POUM, ja no només en el cas concret del carrer Puig-reig, sinó que", ha exposat l'alcalde, que ha compartit que no pensen a fer una esmena completa del POUM perquè "és un procés molt llarg que ens portaria anys". En aquest sentit, Sànchez ha emfatitzat que "i nosaltres mai l'hem compartida", tot i reconèixer que "el que ens trobem està clar: hi ha un POUM vigent que".Paral·lelament, amb aquesta correcció també s'inclouran els nous usos dels locals del Barri Vell que, com passa amb el mateix Cinema Catalunya,. "Hi ha locals del Barri Vell que, segons quins usos, no se'ls pot donar pel POUM. I això s'ha de modificar, també per", ha indicat l'alcalde.D'aquesta manera, l'equip de govern vol compartir els treballs i debat sobre la modificació parcial del POUM amb la resta de grups municipals, per tal d. "Penso que la posició sobre la modificació és compartida amb la resta de grups", valora Sànchez, que emfatitza que la seva voluntat és "analitzar-ho i tirar-ho endavant tots plegats". "Ja que encetem el meló de la modificació del POUM al Barri Vell, volem que entre tots puguem dir la nostra per", reitera el batlle de la capital berguedana, que recorda que "ja he dit més d'una vegada que, aquest mandat,, i així serà per part nostra". De fet, l'alcalde avança que al llarg dels quatre anys vinents "", en les quals espera comptar amb la participació de tots els representants del plenari.En la mateixa línia, des de l'equip de govern també volen actuar amb entesa i cohesió altres projectes de transformació del Barri Vell, com és l'actuació a la plaça de les Cols. "La remodelació de la plaça de les Cols, l'edifici del Cinema i l'espai del Mercat", defensa Sànchez, que afegeix que "evidentment, es farà per fases perquè no tindrem els diners per fer-ho tot de cop, però és una cosa que es farà de forma consensuada. I no només amb la resta de grups del consistori, sinó que també". Amb tot, assenyala que "aquest any no podrà ser, però".La qüestió de la modificació del POUM i la situació del Cinema i el carrer Puig-reig ha estat posada sobre la taula per la colla castellera de Berga, que ha anunciat elque, des del 2016, ocupen a través d'un contracte de lloguer. Ara, han signat un lloguer amb opció de compra, amb l'objectiu de poder efectuar la transacció en un termini de sis anys a través d'alguna subvenció per un valor aproximat del 70% del total. Ara bé, l'esponjament que recull. És per aquest motiu que, des de la junta dels Castellers de Berga, van fer referència a unaper tal de poder avançar en aquesta fita de la compra del local. Uns tempos que, segons l'alcalde, "són molt assumibles" i que "treballarem perquè sigui abans".Sigui com sigui, des de l'Ajuntamentper a la compra de l'antic Cinema Catalunya. "És una molt bona notícia per Berga", ha declarat l'alcalde, que ha incidit que ", tant pel que fa als castells com d'una tasca de dinamització de la zona, cultural i social".