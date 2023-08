Berga celebrarà enguany la Gala de Queralt amb una àmplia oferta d'activitats culturals

Setmana cultural i transversal



Centenari de la Cova de la Troballa



Gala de Queralt

La celebració de lade 2023 s'estén al calendari amb la programació d'una setmana cultural que inclourà més d'una vintena d'activitats durant els dies de la novena. Es tracta d'una iniciativa iniciada per les persones que van exercir la capitania de Queralt l'any passat, amb l'objectiu d'amb nous actes.Els capitans i capitanes d'enguany han donat continuïtat a la tasca dels seus predecessors programant propostes per a tots els públics, del 31 d’agost al 8 de setembre. En aquest sentit, els capitans i capitanes de Queralt de 2023 sónLa regidora de Programació Cultural,, ha explicat que el consistori ha donat suport a l'organització de la setmana cultural perquè "creiem que és una gran oportunitat deque tenen relació amb el santuari i la muntanya de Queralt". Altarriba també ha destacat el fet que "els actes siguin més transversals i culturalment oberts", així com l'aportació realitzada per l'Ajuntament de Berga i "la voluntat de"., un dels capitans de Queralt 2023, ha explicat que han recollit el testimoni dels capitans de l'any passat i "la idea de continuar aquesta setmana cultural de". Cunill també ha reivindicat que ", més enllà de ser un símbol religiós, i també cal reivindicar aquesta mena de religiositat laica que podria tenir la mare de Déu de Queralt amb la qual molta gent també es podria sentir identificada"., també capitana d'enguany, ha destacat que "la programació ofereix unaperquè tots els públics s’hi sentin involucrats". Merino ha fet referència, per exemple, a la tarda de jocs infantils, la trobada de gent gran, així com al, que més enllà de la història fantàstica sobre la construcció de la cova adreçada als infants, incorpora una part històrica per al públic adult. La capitana també ha esmentat el dibuix de la cova fet perque il·lustra el material de difusió de la setmana cultural de la Gala de Queralt.Eles va inaugurar lafruit de l'impuls del pareinspirat en les Festes de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt l'any 1916. Fins aleshores, en aquest indret hi havia la capella de Santa Helena, però s'optà per donar-hi un toc de majestuositat, atès que la tradició diu que la marededéu fou trobada en aquest indret. Van decidiramb el nom de Queralt, que sorgeix de la unió de les paraules quer (roca escarpada) i alt (alçada).Per celebrar el centenari de la Cova de la Troballa es portaran a terme diferents activitats, com per exemple una conferència a càrrec de; una petitaque acollirà el Museu Comarcal de Berga i complementarà La peça del mes en què es mostrarà una imatge policromada del segle XVIII que representa la troballa de la marededéu de Queralt; la presentació d'untitulat El secret de la cova de Queralt elaborat peri editat pel consistori berguedà; i unaa la Cova de la Troballa que finalitzarà amb un concert interpretat per membres de l'. A més, el berguedàha creat una sardana dedicada al centenari de la cova titulada Castellberguedà, que s’estrenarà durant elque se celebrarà a la plaça de Viladomat el 3 de setembre.Paral·lelament, l'de la Gala de Queralt està farcida de propostes per a tots els públics. Les activitats inclouen la inauguració d'un, qui va ser capellà custodi del santuari durant 35 anys. A més, se celebrarà laamenitzada per diferents corals berguedanes. Hi haurà una tarda dei es presentarà laque inclourà una extensa selecció de fotografies de fets històrics com els aniversaris de la coronació i informació sobre les capelles o els camins que porten fins al santuari, entre d'altres. El santuari també acollirà Queralt (Un petit musical) una versió cantata interpretada pel Cor de Veus Blanques de l'i la narració de l'autorEn darrera instància, cal recordar que la Gala de Queralt se celebrarà, com cada any, el, malgrat queamb la celebració de les misses dedicades a diferents col·lectius de la població. Aquestes misses es faran a l'església del santuari iamb sortida des de la parada del passeig de la Pau, a les 17.15 hores.La jornada de la Gala de Queralt s'iniciarà a lesamb missa a la Cova de la Troballa. A les 11.30 hores hi haurà, a l'església del santuari. Durant l'ofici es farà l't i es nomenarà a les. Abans i després de la missa hi haurà audició de sardanes amb la. A la tarda, hi haurà un assaig casteller i sopar popular organitzat pelsque culminarà amb un concert amb, a la plaça del santuari. Pots consultar tot el