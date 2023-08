La Portal Attack arriba dissabte a la cinquena edició amb una APP de la prova i una 'performance' sorpresa

Compromís de les administracions

Berga i el Berguedà s'enfunden aquesta setmana el mallot retro per gaudir d'una nova edició de la, la marxa cicloturista de la comarca protagonitzada per les bicicletes clàssiques i l'ambientació retro. És un dels esdeveniments per excel·lència del ciclisme a la comarca i inclou una de les proves que ha esdevingut un referent al calendari festiu de la capital: la. Enguany, la cinquena edició d'aquesta cursa estrenarà una aplicació per a mòbils per tenir tota la informació de la prova en directe i, a més, promet un ambient únic amb una performance sorpresa al llarg del recorregut.Un total deprendran part de la Portal Attack, que repeteix el format de rondes eliminatòries i la gran final. Així ho ha explicat des de l'organització, que ha celebrat l'auge, any rere any, dels espectadors i participants en aquesta competició que va néixer com un "invent". "", ha assenyalat Rego, malgrat que la tipologia de bicicleta és molt acotada. En la mateixa línia, l'organització fa referència a l'increment de gent que s'aplega al Barri Vell per gaudir de la prova, exposant que "les hores són molt concentrades així que la logística molt gran", fent especial èmfasi en la despesa creixent en seguretat, precisament per l'Sigui com sigui, la Portal Attack promet oferir novament un espectacle únic, divertit i de qualitat, i per això comptarà amb dues grans novetats. La primera és laper facilitar als seguidors informació en directe sobre la prova: els corredors que han passat les eliminatòries, quina ronda s'està disputant, etc. La manera d'enllaçar amb l' aplicació , a més de les xarxes socials de la prova, seran uns tòtems distribuïts pel Barri Vell amb un. Un codi que, a més, també estarà implantat als gots que entregaran des de les parades de laL'altra novetat té a veure amb l'amenització de la prova. I és que, segons Rego, "veurem per aquests carrers, però que farem en forma de performance, i que potser serà la". "Segurament, aquest invent no s'ha vist a l'Estat espanyol", ha avançat Rego, que ha promès que "pot ser una cosa". Així, per acabar de fer boca, ha apuntat que "si hi ha sort, vindrà algun medallista olímpic a fer-ho".Per part de les administracions, la implicació és absoluta. "Des del Consell Comarcal del Berguedà, l'aposta és ferma i ho és per les pròximes edicions", ha declarat el president del Consell Comarcal,, que ha descrit la Portal Attack com "La Patum d'estiu". Però, més enllà de Berga, Caballé ha fet èmfasi en l'escenari de la Retrotrobada, la qual "recorre diversos municipis del Berguedà que posem al mapa". "És una oportunitat per ensenyar al món les", ha conclòs.Per la seva banda, l'alcalde de Berga,, ha coincidit a valorar que "el Berguedà és un territori meravellós pel ciclisme" i en la necessitat que les administracions hi posin el seu gra de sorra perquè es pugui explicar al món. Així mateix, ha recalcat que la Portal Attack és "la segona festa de Berga que té", a la vegada que ha celebrat que l'organització escollís el Barri Vell d'escenari, com una prova més de la necessitat de continuar millorant els seus carrers i el compromís del consistori de fer-ho realitat.D'altra banda, el Consell Comarcal del Berguedà serà l'encarregat de repartir voluminosos deal llarg del Barri Vell. "Volem conscienciar la gent que, encara que és molt complicat, han de ser capaços també en els grans esdeveniments, de seleccionar els seus residus", ha emfatitzat Rego, que també ha detallat que la prova aposta per la disminució dels residus plàstics d'un sol ús amb la venda deMalgrat que la Retrotrobada i la Portal Attack se celebrin el dissabte, el programa d'actes que enguany aglutina aquesta festa del ciclisme clàssic al Berguedà arrenca el dijous, 31 d'agost, amb la presentació del llibre-disc Ciclisme aborigen vol.1, de, al Konvent de Cal Rosal. L'obra consisteix en un recull il·lustrat i amb banda sonora "d'històries de la Vuelta i del ciclisme a casa nostra". Així mateix, el dissabte al migdia,serà l'encarregat d'oferir la sobretaula al dinar popular que tindrà lloc al porxo de l'Escola de Música de Berga per explicar un "projecte singular de ciclisme": la recuperació d'una antiga marxa cicloturista que es va fer durant la Guerra Civil, anant des del front d'Aragó fins a Barcelona, en diverses etapes.I, com no podia ser d'altra manera, la Retrotrobada també ha donat un espai a la canalla, dedicant-los la jornada del dia 1 de setembre. Serà quan tindrà lloc la, que enguany estrena un nou format: la, on es disputaran un seguit de proves per franges d’edat, on primer sortiran els infants i després els seus acompanyants adults. La jornada culminarà amb Dani Magyk, Marc River i una oferta gastronòmica de foodtrucks a la plaça de les Fonts.Finalment, i per unir-se a la celebració del 50è aniversari de la, la Portal Attack comptarà amb una ronda "especial i emotiva". Aquesta ronda tindrà la participació i suport de l'entitat Guies d'Arrel. La Retrotrobada és organitzada peli l', amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà. Consulta tot el programa de l'esdeveniment aquí