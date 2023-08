Les rutes per accedir als espais naturals protegits seran més respectuoses amb el medi ambient

La importància d'una visita ben planificada

Promoure un bon ús dels espais naturals

Quan un visitant que vol anar alposa la localització aldel seu dispositiu mòbil el porta a un punt indeterminat al mig de la muntanya. Precisament, això és el que vol evitar eli, per això, han arribat a un acord amb-propietària de Google Maps i Waze- iper evitar-ho. En moltes ocasions aquestes aplicacions donen ubicacions "no exactes" o "altament sensibles" i ara es volen prioritzar lesper garantir un accés ordenat als, director general de, explica que l'objectiu és "garantir una visita respectuosa amb el medi natural", però també "la seguretat" dels visitants.En el marc de l’estratègia per fomentar un millor accés al medi natural, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i les empreses Google i Wikiloc estan col·laborant peren relació amb l'accés als espais protegits a través de diferents aplicacions. Vilahur explica que, en moltes ocasions, ladels espais naturals és "" i això genera "una gran problemàtica de regulació d'accés al medi natural". L'acord preveu que aquestes aplicacions "prioritzin" lesi s'eviti així que els visitants passin per espais més sensibles.El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural subratlla que aquesta priorització de les rutes oficials té dos beneficis principals. D'una banda,sobre l'espai natural que volen visitar i, per tant, garantir la seva "seguretat". I de l'altra, garantir que la visita sigui "més respectuosa" amb el medi ambient, de manera que es contribueixi a laEstà previst que aquestes aplicacions també tinguin en comptepuntuals com les que es produeixen quan hi hao altres riscos naturals, així com també els. El Departament d’Acció Climàtica també està avaluant estendre aquesta col·laboració, en una segona fase, a altres administracions, com ara ajuntaments, amb paratges naturals protegits d'elevada freqüentació.El Parc Natural del Cadí Moixeró està format per les dues grans serralades del Cadí i el Moixeró i ocupa una superfície de 41.060 hectàrees, repartides entre les comarques de l', el, lai 17 municipis. L'any passat van passar-hi més de 350.000 persones i al voltant de 24.500 visitants van fer parada en algun delsque hi ha repartits per tot el parc., tècnica del parc, explica a l'ACN que és important que els visitants passin pels centres d'informació, tant els permanents com els estàtics, per poder "" la seva visita."Moltes persones arriben amb els vehicles a punts que no són adequats, a través de, ja sigui per temes de conservació o perquè hi ha bestiar, i això els pot generar unaperquè es poden quedar encallats amb el cotxe", relata Picanyol. Per això, veu molt positiu que puguin incloure les indicacions de la Generalitat i que els dirigeixin alson "se'ls pot ajudar a muntar la seva ruta i a explicar-los la, tant a peu com amb vehicle".Picanyol també relata que cada cop més es troben amb persones que, a través de les, geolocalitzen llocs per on està. Per exemple, expliquen que hi han acampat o han baixat per camins o tarteres que no estan senyalitzats precisament perquè hi ha. "Si ho penjo i tinc pocs seguidors no passa res, però si ho penja algú que té molts seguidors aleshores això ens genera un retorcés en la feina que estem intentant fer perquè genera modes i tendències", lamenta la tècnica del parc.Vilahur recorda que, arran de la pandèmia de la Covid-19, molta gent "ha redescobert" la natura del país i això ha fet que el Govern "hagi sigut previsor i hagi treballat des de la consciència que calia actuar per organitzar aquestaper acostar-la amb respecte al medi natural". Per tot plegat, el Departament està treballant per promoure un bon ús dels espais naturals amb l'objectiu de compatibilitzar laamb unaEn aquest sentit, recorden s'han implementat mesures perals parcs naturals i altres paratges protegits ique posin en risc la capacitat d'acollida del medi natural a través de l'establiment d'aparcaments regulats en determinades èpoques de l'any, l'ordenació d'accessos o la posada en marxa de serveis deper accedir als punts més freqüentats.També s'ha implementat un dispositiu de 85per promoure un ús més cívic i ordenat als espais naturals, i s'ha impulsat la campanyaper reforçar tots aquests missatges.