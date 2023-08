El Berguedà se suma a la campanya d'estiu del Banc de Sang

Obsequi per a les persones donants

En els mesos més calorosos de l'any, les donacions de sang continuen sentper poder atendre totes les necessitats. Es calcula que a l'estiu caldranper donar resposta a les més dede sang, plasma o plaquetes que necessiten els pacients dels hospitals catalans. Per aquest motiu, elha impulsat una campanya per recordar que la necessitat de sang és essencial sota el lema Toca donar sang, toca rebre vida. Somriu, el teu gest salva moltes vides a l'estiu.En el cas de la comarca, quatre municipis aportaran el seu granet de sorra formant part de la campanya. Es tracta de Bagà, Berga, Borredà i Gironella. El Banc de Sang i Teixits farà la primera aturada al, el dilluns 7 d'agost, entre les 17.00 i les 21.00 hores. El 12 d'agost, serà el torn de Berga, que acull un acapte entre les 10.00 i les 14.00 hores a. Dos dies després, a Bagà, elobre portes, de 10.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 21.00 hores a tots aquells que vulguin donar sang. Finalment, l'última aturada serà el 21 d'agost, al, en la franja horària de 17.30 a 21.00 hores. Per reservar hora, es pot tramitar la petició aquí D'altra banda, totes les persones que participin en les campanyes de donació de sang que es portin a terme durant els mesos d'estiu, juliol i agost, rebran unper visitar les instal·lacions del, un espai històric amb més d'un centenar d'edificis representatius de l'arquitectura popular del país. A més, podran visitar l'exposició Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol sobre els orígens i el procés d'edificació d'aquest recinte emblemàtic que combina