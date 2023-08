El Berguedà aposta per millorar la inserció laboral de persones trans

Elimpulsa l'ocupació de persones trans per millorar-ne la inserció laboral a través del Programa Treball i Formació de la Generalitat. En concret aquest programa compta amb diferents línies d'ajuts, entre les quals la Línia ELL 2023-TRANS, que beneficia a les persones trans inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO). I, és que, com assenyalen des del Consell,fruit del desconeixement, estigmes i estereotips existents en l'imaginari social. Tot plegat, això fa més difícil la seva contractació.El Consell Comarcal ofereix una. En aquesta convocatòria hi poden participar persones que no s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui per què se sent del gènere contrari o bé per què la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes. Les persones aspirants han d'estar eni inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a(DONO). L'acreditació de la condició de persona trans s'ha de fer mitjançant la presentació d'aquesta declaració responsable . El termini per a la presentació de sol·licituds serà elL'oferta és per un contracte laboral d', la formació per a l'adquisició de competències professionals i transversals, i l'acompanyament per garantir la plena inclusió de les persones que s'hi adhereixen. Les persones interessades poden accedir als requisits de la contractació a través d' aquest document Justament, facilitar l'ocupació de persones del col·lectiu LGTBI+ forma part dels objectius del(SAI) del Consell Comarcal del Berguedà. A través del SAI, s’atén, informa, acompanya i assessora a totes les persones LGTBI+, els seus familiars, les professionals que ho requereixin, i en especial a aquelles persones que pateixen, han patit o estan en risc de patir violència per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, en qualsevol àmbit de la seva vida.Entre altres serveis, s'ofereix aespecialitzat i la gestió itals com el canvi de nom de la targeta sanitària o en el Registre Civil, juntament si és el cas, amb la rectificació de la menció de sexe.D'altra banda, i també dins el Programa Treball i formació de la Generalitat, el Consell Comarcal ofereixen el que hi poden participar les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO),En el supòsit en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiàriade la renda garantida de ciutadania que s'adeqüin al lloc de treball a cobrir per l'entitat beneficiària, es consideren també persones destinatàries d'aquesta línia, aquelles que hagin sol·licitat la prestació de la renda garantida de ciutadania en elsa la publicació d'aquesta resolució. El termini per presentar sol·licituds també finalitza elEnguany, Consell Comarcal del Berguedà ha ofert un total dedins del Programa de Treball i Formació de la Generalitat i, fins ara,: 3 tècnics/ques auxiliars , 7 auxiliars administratius/ves , 7 peons/nes i 1 bidell.