El Berguedà supera els 16.000 afiliats per primera vegada des del 2012

Les dones lideren el creixement en afiliacions



La taxa d'atur, en mínims històrics

El Berguedà ha tancat el segon trimestre de l'any amb, la segona xifra més elevada per aquest període des del 2009. En paral·lel, el mercat del treball de la comarca continua expandint-se també pel que fa a l'afiliació segons residència padronal, que amba finals de juny de 2023, representa la xifra més elevada des del 2012. Així s'extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d'Estudis de lai publicat per la, que també analitza el comportament que ha tingut el teixit empresarial, en termes de comptes de cotització, i el resum mensual de l'atur registrat.El nombre d'empreses (comptes de cotització) a la comarca ha disminuït un 2% a finals de juny del 2023 respecte a un any enrere, fins a les. Aquesta evolució, assenyala l'informe, és de signe contrari a la registrada pel conjunt de Catalunya (+0,3%). Tanmateix, respecte al trimestre anterior, es registra un lleuger augment de 9 comptes de cotització (+0,7%) a la comarca. Per sectors, el teixit empresarial només ha augmentat respecte a l'any anterior a la(+2,7%) i ha minvat a la resta: un 2,8% a l'agricultura i als serveis, i un 1,6% a la construcció. Segons la grandària, el nombre d'empreses només ha disminuït entre les(fins a 9 treballadors) —que representen el 85,5% del total— un 3,0%, s’ha mantingut a les grans empreses (de 250 i més treballadors) i ha augmentat un 17,6% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 2,7% a les petites (de 10 a 49 treballadors).En relació amb els(afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l'empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarcael 30 de juny d'enguany a un any enrere, fins a les, la segona xifra més elevada per aquest mes des de 2009 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de la dada de 2022 (11.810 afiliacions). Aquesta evolució és contrària a la registrada al conjunt de Catalunya (2,8%). Segons el tipus de règim d'afiliació, el nombre de llocs de treball descendeix un 1,1% entre els assalariats i un 0,3% entre els autònoms/es, evolució oposada a la del conjunt de Catalunya (+3,3% els assalariats i +0,1% els autònoms).Per grans sectors econòmics,respecte a l'any anterior, a excepció de laque augmenta un 0,9%. El nombre d'assalariats/ades ha minvat als serveis i a l'agricultura (-2,4% i -3,2%, respectivament), i ha augmentat a lai a la(+ 3,1% i +1,3%, respectivament). Pel que fa a la grandària de l'empresa, el nombre d’assalariats/ades ha crescut anualment entre les empreses petites i les mitjanes, un 0,3% i un 17,1%, respectivament; mentre que ha disminuït entre les microempreses i les grans empreses, un 2,3% i un 21,6%, respectivament.Pel que fa a la residència padronal de l'afiliat/da, en lloc de la seu de l'empresa,respecte a un any enrere, fins a less a finals de juny del 2023, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Aquesta evolució és lleugerament menys intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,8%).Per sexe, el creixement ha estat lleugerament(un 2,6% i un 1,8%, respectivament). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d'edat,(-1,2%) per efectes demogràfics. Per nacionalitat, cal destacar el creixement anual relatiu del—que representen el 9,7% del total—, enfront de l'1,0% dels afiliats de nacionalitat espanyola.Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 39% més). El motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Berguedà. En concret, l'estudi quantifica que prop des'han de desplaçar fora de la comarca exercir les seves activitats.En relació amb les xifres d'atur, el juny del 2023 tanca ambinscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé la(només per darrere de la dada de l'abril 2023). Respecte del 2022, el ritme de descens s'ha anat moderat progressivament fins al 4,7% al juny, percentatge 2,2 punts menys que al conjunt de Catalunya (-2,5%).Per sexe, la reducció anual és(-6,9%) que entre les dones (- 3,2%). Per grans grups d’edat, l'atur ha disminuït a tots els trams analitzats,(de 55 anys i més), +1,1%. Finalment, l'atur disminueix a tots els tipus d'ocupació, en major o menor mesura, excepte entre els treballadors(+27,6%, vuit persones més). En termes absoluts destaca la disminució de 38 persones entre les ocupacions elementals.La taxa d'atur registral se situa en el, la xifra més baixa des del 2008 (inici de la sèrie disponible), i sis dècimes per sota a la registrada al conjunt de Catalunya (8,8%).