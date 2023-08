Arrenca la Festa Major d'Olvan, enguany amb un dia més d'activitats

Aquest dijous, 3 d'agost, s'inicien els actes de la, amb una programació que s'allargarà fins al 9 d'agost. Aquest calendari suposa una, guanyant un dia. Així ho ha informat l'Ajuntament d'Olvan, que detalla que l'organització ha fet una, pensant en totes les edats, i això ha portat a repensar els dies de festa.Entre les propostes, l'organització destaca la festa nocturna. El primer plat serà la nit jove de divendres, una referència ja a la comarca, on es trobaran. L'endemà, 5 d'agost, els berguedansseran el cap de cartell, acompanyats de noms coneguts com. Finalment, el diumenge s'ha preparat un ambient més tranquil, si bé es trencarà la línia dels darrers anys convidant el grup de versions de pop i rockUna altra de les novetats d'enguany és un canvi de criteri en els horaris, fent que les nits de ball siguin més d'hora. A Olvan, sempre havia sigut habitual programar ball fins molt tard, però enguany l'actuació decomença a les 21.30 hores. En aquesta línia, dilluns hi haurà el ball de gala amb, mentre que les havaneres, amb els, passen al dimarts. Els tres espectacles compartiran horari, amb l'objectiu d'adaptar els horaris a totes les edats i fer que tothom pugui gaudir al màxim dels actes que es porten a terme.Latambé té molt de pes a la Festa Major d'Olvan. Durant tots els dies, hi haurà zumba, excursions, concurs de dibuix infantil, concurs de botifarra, activitats familiars com la Marrana, ball en línia, gimcanes pageses, concurs de tir al plat, sardanes, futbol, jocs de cucanya, l'actuació dei molt més per acabar, finalment, amb eldel dia 9.Tots els actes de la Festa Major d’Olvan, exceptuant les havaneres que, com és tradició al poble, es demana una aportació simbòlica per parts dels assistents. Des de l'organització s'agraeix a totes les entitats i persones que participen i col·laboren en organitzar tots aquests actes i. Consulta el detall del programa aquí