L'Ajuntament de Berga aprova l'estructura de costos pel nou contracte de neteja viària de la ciutat

L'ha aprovat aquesta setmana, en un ple extraordinari, l'estructura de costos pelde la ciutat. Segons el regidor d'Urbanisme,, el consistori formalitza amb aquesta acció els passos perque fa anys que dura a la ciutat, ja que el servei ha estat operant amb un contracte", ha remarcat el regidor, que detalla que aquest document estructural, el qual descriu com a "tècnic i molt farragós", conté principalment dos elements: unaper part de sis empreses del sector i unadel contracte. Aquest darrer element, reconeix Serra, és el quin "ha portat problemes en moltes ciutats", inclosa la mateixa capital del Berguedà, on els conflictes pelsa l'empresa concessionària han copsat les sessions de ple i han fregat la vaga . En concret, aquesta revisió no tindrà en compte únicament l'IPC, exposa el regidor, que detalla que s'han incorporat altres inputs que influeixen en lacom les despeses energètiques o les contribucions laborals.Tot plegat, el procés amb el nou contracte incorpora uns nous procediments a seguir pel fet que el volum globali, per tant, després que hagi estat exposat públicament durant 20 dies, es remetrà alperquè el revisi i en faci un retorn a través d'un informe preceptiu. Serà després, un cop l'ajuntament hagi donat garantia que el procediment s'està fent de forma correcta, que es podrà procedir amb el concurs públic de licitació,Precisament, la qüestió del calendari ha centrat un dels retrets de l'oposició, en aquest cas per part del. El seu portaveu,, ha recordat que, ja en període electoral per les municipals, el mateix Serra va anunciar que el nou contracte de neteja viària podria estar adjudicat passat l'estiu . "No polemitzaré més sobre aquest tema perquè durant el passat mandat ja en vam parlar molt", conclou Garcia, després de declarar que "no em va agradar" que el regidor fes aquest anuncii que, finalment, no es doni compliment. "Soc una persona prudent a l'hora de donar terminis, així que lamento si en algun moment he expressat malament els calendaris", ha respost Serra, querespecte d'aquestes afirmacions pel fet que "com equip de govern i en aquest cas com a CUP,, més aviat, és un tema que havíem d'evitar". Sigui com sigui, el PSC va votar a favor del document, demanant a l'equip de govern que es consensuï entre tots els grups "la naturalesa del contracte".Per la seva banda, el portaveu de, ha celebrat que, amb aquest pas, "posem una mica de llum al túnel que estem immersos". Per tant, asseverant que "", els tres regidors presents també hi han votat a favor. Ara bé, Caballé també ha advertit a l'equip de govern respecte dels deures pendents amb l'actual concessionària: "", ha recalcat al respecte, a la vegada que es posava a disposició per cercar solucions. Finalment,, per part de, ha reconegut que es van sentir "sorpresos" en comprovar que "després de vuit anys i d'aquestes declaracions en campanya electoral,". D'aquesta manera, els independents exigeixen a l'equip de govern queper "evitar mancances i desviacions" que ara es posen de manifest en les factures. Els dos regidors de BeGI es van abstenir.Segons els primers càlculs de l'Ajuntament de Berga,. Actualment, el preu és de poc més de mig milió d'euros a l'any i, malgrat que Aleix Serra precisa que, sí que estima un creixement significatiu.