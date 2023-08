Els 6 racons imperdibles del Berguedà

El Parc Natural del Cadí-Moixeró

Un visitant al PN del Cadí-Moixeró Foto: Sergi Boixader / Arxiu Parc Natural Cadí-Moixeró



Les Fonts del Llobregat

Les Fonts del Llobregat Foto: Lluís Ferrer / Wikimedia Commons



Les colònies tèxtils

El pont del Carrilet, amb Viladomiu Nou de fons Foto: Ajuntament de Gironella



El passat miner

Una visita a la Mina Sant Romà Foto: Museu de les Mines de Cercs



Fumanya

El Jaciment Paleontològic de Fumanya Foto: El Berguedà



Els Jardins Artigas

Els Jardins Artigas Foto: Turisme Lillet

El, la comarca més al nord de la província de Barcelona, es constitueix com un dels territoris catalans de més valor pel que fa al seu. Bona part dels seus atractius turístics responen a aquest actiu, si bé la història i l'art també hi tenen molt a dir. Nació Berguedà et proposa un recull dels sis recursos imperdibles al Berguedà.Elés un dels espais naturals més grans de Catalunya. S'alça com a barrera entre el Pirineu i el Prepirineu, acollint alguns dels cims més reconeguts del territori, com elo el. A més, a banda dels ascensos, també hi ha opcions de rutes de senderisme, com la dels, elo la. Aquest parc natural té una varietat de flora i fauna molt rica, acollint algunes espècies endèmiques o que només es troben en aquest paratge a la zona de plantes (com l'o la). En fauna, destaquen el, l'o el, símbol del parc. Finalment, també és un paratge molt interessant des del vessant arquitectònic, amb petites ermites, esglésies i pobles d'. Al Berguedà, abraça els municipis de, és a dir, 7 dels 17 que el conformen.Elbrolla amb força en uns cingles a tocar de. En forma de cascada (força espectacular en època de pluges, del desgel de les capçaleres i abundància d'aigua), neix al capdamunt del Berguedà un dels rius més importants de Catalunya, que continua el seu recorregut fluvial per la mateixa comarca, eli el, fins a la seva desembocadura al Mediterrani. Per arribar-hi, es dibuixa una petita excursió, apta per a tothom, sortint des de Castellar de n'Hug mateix.El baix Berguedà no s'entén sense les. Aquests espais, que ara conformen unde la comarca, són testimoni d'un capítol d'esplendor econòmica i social. Amb el pas dels anys, a mesura que van perdre capacitat de producció econòmica i rellevància, van anar perdent habitants, si bé els que han quedat, així com els consistoris responsables, han vetllat perd'aquell episodi històric per poder-lo explicar sempre més. Equipaments com el Museu de la Colònia Vidal són una de les fonts més sòlides per donar a conèixer les colònies, sense deixar de banda altres opcions com les visites guiades a altres espais como la. Però, a més, també es pot gaudir d'aquest patrimoni practicant senderisme, amb la proposta de la, amb un recorregut de 32 quilòmetres que surt de Cercs i arriba a Balsareny.L'altre sector estrella del Berguedà industrial a inicis del segle XX, i que també va resoldre la qüestió residencial pels treballadors amb colònies, va ser el carbó. A, es troba el Museu de les Mines de Cercs , un equipament monogràficament dedicat al carbó que explica com Carbones de Berga va explotar les mines de la zona (a la vegada que et permet visitar la mina). Ara bé, no eren les úniques de la comarca:també estan lligats al carbó. Ara bé, aquesta explotació minera també té altres vessants, com la Mina de Petroli de Guardiola de Berguedà o la, a Castellar de n'Hug (operativa fins al 1975 i reconvertida en un museu l'any 1992).És cert, al Berguedà hi ha dinosaures. Bé, amb matisos. Si ens desplacem a, trobarem el, que és el jaciment europeu més extens amb petjades de sauròpode del Cretaci superior i un dels més importants a escala mundial. Per entendre aquest espai, caldrà visitar el, projecte integrat en eli darrera fase d'una proposta didàctica completa. I és que la relació entre els dinosaures i el carbó és directa: ells van desaparèixer fa 65 milions d’anys, a finals del Cretaci, que és el període en què es va formar el lignit i en el qual la formació geomorfològica dels Pirineus verticalitza el que havia estat una plana fluvial. Per tant, el Berguedà uneix la, lai lava dissenyar aquest jardí en uns terrenys que la família Artigas tenia davant de casa i de la fàbrica tèxtil que dirigien. Es tracta d'un regal a la família que el va acollir mentre l'arquitecte treballava en el projecte del Xalet del Catllaràs , un refugi que havia d'acollir els tècnics i enginyers de les mines de carbó del Catllaràs, explotades a principis del segle XX per l'empresa de ciment pòrtland Asland. La família va marxar a Barcelona i l'espai va quedar abandonat, fins que es va restaurar el 1992 sota la supervisió de la. Ara, l'espai és de titularitat pública, sota la gestió de l', i es poden visitar . El trencadís de pedra, els arcs i els símbols cristians donen pistes de l'empremta de Gaudí. A més, aquest llegat es pot lligar a l'anteriorment mencionat del, ja que ambdós recursos queden units a través del Tren del Ciment