Gironella compta els dies per l'inici de les Festes de Sant Roc

ja té a punt tota la màquina que posa en marxa els dies de la seva festa major. Enguany, seran set dies de festa que arriben amb novetats i tradició a la vegada. La regidoria de Cultura ha treballat unperquè la gent es pugui fer la seva festa major a mida començant per un gran canvi: les festes de Sant Roc començaran el, on es presentarà laa través d'un espectacle creat expressament i que tindrà lloc a la plaça de l'Església.Ja de cara al 16 d'agost, diada del patró, Gironella es veurà immersa en la part més tradicional, amb l'inici deldes de la Fundació Sant Roc fins a arribar al capdamunt de l'església nova, on tindrà lloc l'ofici major. A la sortida, es viurà a la plaça de la Vila la tradicional, la infantil i la dels adults. I com a novetat es ballaran els recuperats balls de cascavells de Gironella. Tot això acabarà amb un final de festa on el públic podrà sortir a ballar a la plaça amb l'Almorratxa popular i el galop.La resta de dies i fins al 22 d'agost, el programa d'actes contempla activitats per a xics i grans, on els més petits podran gaudir d'espectacles amb, el taller de malabars de, així com la recuperació de, eli unaon s'hauran de trobar les pinyes perdudes de Gironella. Pel que fa al públic sènior, les dues millors orquestres del país visitaran la vila. Es tracta de lai la, que oferiran concert de tarda i ball de nit.Els més grans del poble (i tothom qui ho desitgi) també podran gaudir del ball de plaça amb, així com el festival de dansa folklòrica amb l'de Gironella i l', així com la tradicionalque tancarà els set dies de festa.Una altra de les ofertes de més pes del programa són els concerts adreçats als joves. Aquest 2023, l'agenda té dos noms propis que destaquen:. L'epicentre serà la plaça de l'Estació, on el 17 a la nit pujaran a l'escenari, amb. L'endemà, serà el torn de"Tenim una de les festes majors més consolidades de la comarca,", destaca el regidor de Cultura,, que valora que "any rere any, estem oferint un programa potent i variat, però, allò que ens fa únic i ens agermana com a poble".D'altra banda, el consitori anima a viure i a gaudir unes festes. Per aquest motiu, s'instal·laràles tres nits amb més afluència a la plaça de l'Estació, així coma la plaça de la Vila i la piscina municipal en el marc dels actes que s'hi organitzen. Amb tot, tant Vall com la resta del consistori conviden a tothom a participar multitudinàriament dels actes de Sant Roc 2023.Consulta la totalitat delde la Festa Major de Gironella 2023, aquí