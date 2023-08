Josep Lara i Abel Garcia fan el salt a la Diputació de Barcelona

El nou mandat a la(DiBa) comença amb cares berguedanes conegudes. Es tracta d'(PSC) i(Junts), que aquesta han iniciat una nova etapa professional com a personal eventual a la DiBa. S'escau que, després d'haver treballat plegats al govern del(CCB) durant anys, ambdós passen a ser càrrecs de confiança de la Diputació.Per la seva banda, Garcia és un dels 29. Està adscrit a l'Àrea d'Esports i Activitat Física de la Diputació i el seu nivell retributiu serà el definit com a N4 (5.393,15 euros mensuals). En canvi, Lara serà, d'una llista de 52 persones eventuals que assessoraran les diferents formacions presents a la DiBa. La seva retribució serà l'establerta al grup N5 (4.072,13 euros al mes). De fet, en aquesta llista també s'hi troba la politòloga berguedana, amb un salari de la categoria N4. En total, són 81 assessors i assessores contractats a la Diputació, que segons estipula la llei, pot tenir un màxim de 133 eventuals en plantilla.Després de les eleccions municipals del maig, tant Garcia com Lara, Berga i Guardiola de Berguedà respectivament. El socialista s'ha tornat a situar a, i també és. Així mateix, Laradavant l'independent Ferran Sayes i ha quedatdel nou Consell Comarcal. El nou equip de govern de la DiBa està encapçalat per la socialista, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, i també comptarà amb(PSC-CP) com a vicepresidenta primera;(ERC-AM) com a vicepresident segon;(ECP-C) com a vicepresidenta tercera;(Junts per Igualada) com a vicepresident quart;(ERC-AM) com a vicepresidenta cinquena;(PSC-CP) com a vicepresidenta sisena i(Junts) com a vicepresident setè. A banda, s'estructurarà en 14 àrees executives. Així mateix, hi haurà un total de 51 diputats provincials