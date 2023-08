El Consell Comarcal destinarà 120.400 euros anuals a les retribucions salarials del nou equip de govern

Distribució de les àrees

El(CCB) va aprovar ahir el cartipàs del nou equip de govern, en una sessió plenària extraordinària. Tal com havien anunciat les forces que el conformen setmanes enrere, el govern s'ha distribuit en una presidència compartida, quatre vicepresidències, 10 consellers i conselleres titulars de les àrees de l'executiu i sis més que en seran adjunts, fins als 16 representants de les formacions. A més, també es va aprovar les dedicacions i retribucions que percebran el president i alguns dels consellers.En concret, el Consell Comarcal destinarà anualment 120.400 euros en concepte de salaris de l'equip de govern. La major retribució serà pel president,, amb un sou brut de 41.650 euros amb una dedicació del 83,3%. Per la seva banda, els consellers i vicepresidentstindran dedicacions del 50% amb una retribució bruta anual de 22.500 euros cadascun. El consellertindrà reconeguda una dedicació del 45% amb una retribució salarial bruta de 20.250 euros per any. Finalment, s'ha aprovat una dedicació del 30% del conseller, amb una retribució anual bruta de 13.500 euros.Les retribucions seran amb efecte de l'1 de setembre d'enguany, com també ho seran lesdel Consell (plens, consells de presidència, comissió especial de comptes i juntes de portaveus), per un valor de. En aquest sentit, s'ha establert que les sessions plenàries de l'ens comarcal seran. D'aquesta manera, el primer ple ordinari serà elEn la sessió extraordinària, celebrada dilluns a la tarda, el CCB també va aprovar el cartipàs del nou equip de govern, el qual ja s'havia fet públic amb anterioritat (Junts) i(ERC), seran les persones que ocuparan el càrrec de president del CCB durant el mandat 2023-27, mentre que(Més x Gironella) i(CUP) seran els vicepresidents tercer i segon respectivament. Finalment, la quarta vicepresidència serà compartida entre(Junts) i(ERC). A més, s'han definiti 10 conselleries executives. Així iniciarà el mandat el nou equip de govern del Consell Comarcal:. Assumeix les carteres de Presidència, Administració General, Relacions Institucionals, Pressupost i Gestió Tributària, Govern Obert i Polítiques Digitals, Esports, Joventut, Atenció Ciutadana i Participació.. Assumeix les carteres de Projectes Comarcals i Europeus (l’adjunt serà David Font), Cicle de l’Aigua i Energia (l'adjunt serà).. Assumeix les carteres d'Estratègia de Desenvolupament Comarcal, Indústria i Empresa, Sobirania Alimentària i Sector Primari.. Assumeix les carteres de Comerç, Turisme, Serveis i Difusió del Territori, Polítiques Actives, Captació i Talent. Així com Cultura i Llengua (l'adjunta serà).. Assumeix les carteres de Residus (l'adjunt serà) i de Suport Tècnic als Municipis (l'adjunt serà).. Assumeix les carteres d’Educació i Polítiques d’Habitatge.. Assumeix les carteres de Mobilitat, Governació i Comunicació.. Assumeix les carteres d’Entorn Rural, Pagesia i Infraestrcutures (adjunt Josep Parera). Igualment, la de Drets Socials (l'adjunta serà).. Assumeix les carteres de Polítiques d’Igualtat i Feminismes.. Assumeix les carteres de Patrimoni, memòria Històrica i Colònies Industrials (ladjunta serà).