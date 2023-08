La JEZ arxiva l'expedient contra els tres consellers comarcals denunciats durant la campanya de les municipals

La(JEZ) de Berga ha procedit a l' oberts als consellers comarcals de l'anterior mandat,, denunciats per una presumpta vulneració delde les darreres eleccions municipals. L'ens considera que els fets assenyalats, que feien referència a la instal·lació d'un pantalà a la Baells, la creació de la web de venda de tiquets de bus per la Patum, i sobre la posada en marxa del Centre Spott Berguedà,. Per tant, s'arxiva el procediment sense imposar cap mena de sanció als implicats."Estic content per la ressolució", ha declarat a Nació Berguedà un dels implicats, Abel Garcia, que ha reconegut que sempre es va sentir tranquil respecte del procediment pel fet que ", sense que hi hagués cap ànim de treure'n rèdit electoral". De fet, Garcia exposa que ", i encara més tenint en compte que érem part del govern del Consell Comarcal, que és d'elecció indirecta". "que són essencials i bàsics, amb l'objectiu que s'utilitzin", sentencia el socialista.D'aquesta manera, un cop arxivat l'expedient, l'actualment regidor a l'Ajuntament de Berga i conseller comarcal reflexiona que "i quin ús explícit van fer dels canals oficials de les administracions a l'hora d'anunciar allò que la normativa considera assoliments de les entitats públiques", recordant que "sense anar més lluny, ahir vaig fer esment d'una notícia quei que, a més, era mentida", fent referència al procés de licitació del nou contracte de neteja Així mateix, Garcia comparteix que "em va sorprendre que, certes formacions polítiques que parlen de la ingerència de la justícia en la política", asseverant que "pensem que els jutges i la justícia ha de quedar fora de la política, a excepció dels casos de gravetat". Cal recordar que els denunciants van ser la coalició electoral(CUP) i(alcalde de Vilada per ERC, tant en l'anterior mandat com en l'actualitat). Ara bé, el socialista puntualitza que "llenço aquesta reflexió".