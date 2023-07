Berga i Cercs amplien les restriccions d'accés motoritzat a Pedret per evitar aglomeracions i garantir la seguretat

Les indicacions sobre la prohibició, a l'inici del camí en direcció Pedret. Foto: ACN / Nia Escolà



"En cas d'incendi, la gent quedaria atrapada"

Arribar a Pedret aquest agost. Berga i Cercs han decidit-que fins ara era de caps de setmana- de dilluns a diumenge per evitar aglomeracions. L'alcalde de Cercs,, ha explicat que es fa per garantir la seguretat. "En cas d'incendi, això és un cul-de-sac", subratlla. La majoria de visitants entenen la restricció i la consideren necessària. "Està bé que, en cas d'incidència, els vehicles d'Emergències puguin arribar", explica el Juan Campos, que ha vingut des del Baix Llobregat amb la seva família. Ha deixat el cotxe a l'Institut Guillem de Berguedà i ha recorregut a peu els tres quilòmetres que hi ha fins a Pedret.El Juan Campos ha vingut des del Prat amb la seva família per passar el dia a Pedret. Ho ha fet amb tot el necessari: motxilles, cadires, taula, i nevera. Es pensava que podria accedir a la zona del riu amb el seu vehicle, però. "He decidit passar igualment i exposar-me a la multa. He deixat la dona i el fill, i després he pujat per aparcar bé", ha explicat.En el seu cas, s'ha trobat la policia i els hi ha explicat la situació., les sancions per accedir amb vehicle motoritzat poden ser de fins a 200 euros. Malgrat que comprèn que es limiti el pas,L'alcalde de Cercs assegura que la restricció d'accés motoritzat es fa per. "La carretera és molt estreta i, si la gent aparca a banda i banda, els vehicles d'Emergències no poden passar", assegura. De fet, això va passar l'estiu del 2022 i, per aquest motiu, després d'un informe de Bombers en què alertava de la situació,El risc d'incendi és un altre dels principals motius. "La zona és un cul-de-sac i, si hi ha un foc, la gent quedaria atrapada", assegura Malagarriga, qui afegeix que, de cara a l'any vinent, els dos municipis estudiaran la possibilitat de fer busos llançadora.Ara,, i fer a peu la distància de tres quilòmetres que hi ha fins a Pedret.i, en aquest cas, la distància és d'uns cinc quilòmetres per la Via Blava. Fins ara, la prohibició es limitava als caps de setmana i, des que es va implantar, l'1 de juliol, els diferents cossos de seguretat ja han interposatI, per què la gent escull Pedret? Perquè, a banda de ser un, compta amb un tresor medieval. El, d'origen medieval i de 80 metres de llargada, és una de les. Al mateix indret, hi ha l', un dels pocs edificis del segle X que es conserven al país, i un dels millors exemples del preromànic.La restricció d'accés a l'àrea de Pedret amb vehicles motoritzats durant cada dia de la setmana s'engega aquest dilluns, 31 de juliol, i