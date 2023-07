Berga treballa en la retirada d'arbrat i neteja d'elements dispersos a la via pública per la ventada de dijous

Tasques en altres municipis

L'treballa per restablir la situació arran de la ventada que es va produir durant la nit de dijous, que va provocari lacom per exemple fulles, branques i residus.Els serveis municipals han inspeccionat diferents zones de la ciutat per tal dei portar a terme les accions necessàries per resoldre les afectacions de la ventada. En aquest sentit, des del consistori exposen que el servei de neteja viàriaals carrers a causa de les fortes ratxes de vent registrades ahir. La neteja ordinària es reprendrà tan aviat com s'enllesteixin les tasques esmentades.Cal posar en relleu que l'estació meteorològica situada a l'Institut Guillem de Berguedà va registrar una, un, més encara durant una tempesta d'estiu.Berga no va ser l'única població del Berguedà afectada pel fort vent. A la, l'ajuntament va alertar als conductorsa tocar de la font del Roser iper la pluja poc després de les 23.00 hores, que els Bombers es van ocupar de retirar. El cos d'emergències ha actuat, al llarg de la darrera nit i matinada, en, segons han detallat a les xarxes socials.En una línia similar, l'ha informat aquest matí que està treballant per posar remei alsque el vent ha provocat a ladel municipi, principalment per la caiguda de branques i fulles de l'arbrat de la zona.