Llibertat provisional per la falsa metgessa de l'Hospital de Berga

El jutjat d'instrucció 1 de Berga ha decretat lade la falsa metgessa de l'. La investigada, una dona de 30 anys i veïna de Torelló, ha passat a disposició judicial vora les 16.00 hores de la tarda iTal com han apuntat les fonts judicials, la jutgessa ha imposat a l'acusada les mesures cautelars deen el jutjat, lai la. La causa continua oberta, en concret, pels delictes d'intrusisme professional, falsedat documental i usurpació d'estat civil.En aquests moments, i segons ha transcendit de la investigació efectuada pels, l'acusada hauria pogut desenvolupar tasques, tant de metgessa com d'infermera, en, públics i privats, de serveis assistencials i sanitaris. Fins ara, se n'han fet públics quatre: l' on es va destapar el cas ; l' que s'ha sumat a la denúncia ; una; i unade serveis sanitaris. A més, l'avís que va desencadenar en la descoberta de la falsa metgessa, quan feiadel centre berguedà, el va donaron la dona s'havia postulat.En la majoria dels centres, va elaborar i firmar informes amb la, i també va. A més,del títol de graduada en Medicina de la Universitat de Girona. De fet, segons ha pogut corroborar el cos d'ordre, la suposada doctoraa l'Estat Espanyol ni cap títol extern homologat.Per tot, la falsa metgessa va ser detinguda el dilluns a la nit a Vic . Paral·lelament, la policia continua recopilant tota la informació referent als. Per part de l'Hospital de Berga, la seva gerent,, va confirmar que "en cap moment s'ha detectat una deficiència assistencial", gràcies al "protocol d'acompanyament" amb el qual comptava la suposada doctora, com a professional júnior. En tot cas, l'hospitalper les "irregularitats importants" evidenciades en el procés de contractació, ja que segons els Mossos, quan els responsables de personal li van requerir la documentació,