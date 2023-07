L'Ajuntament de Borredà substitueix la teulada de la nau principal de la serradora municipal

L'ha destinat prop dea la. L'acció, inclosa en el pressupost anual, es complementarà amb una nova intervenció l'any vinent per canviar la teulada de laper, finalment, procedir amb unes actuacions dede la façana d'aquesta empresa, que ésEn concret, els treballs actuals han consistit en laque, com tantes altres edificacions de 25 o 30 anys enrere,. El sistema escollit, assenyalen des del consistori, ha estat el sandvitx autoportant Master – C i lluminàries Arcoplus Polivalent d’Aislux ptei. L'actuació ha anat a càrrec deCal posar en relleu que la serradora és de, ja que l'Ajuntament de Borredà, en el marc d'un pla de, la va comprar fa 17 anys. Posteriorment, hi va afegir unperquè servís d'espai per emmagatzemar fusta. La serradora està situada a pocs metres de l'entrada al nucli urbà, a peu de la carretera C-26, i està cedida ena una família del poble.