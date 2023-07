Vilada torna a omplir de música els divendres d'agost amb les Nits als Pins

Cinema per complementar

L'torna a omplir de música els divendres del mes d'agost amb la tercera edició del cicle. Aquesta proposta cultural engegarà el 4 d'agost i s'allargarà fins al dia 25, amb eld'escenari.obrirà l'edició d'enguany el divendres, 4 d'agost. A més, per tal de fer una obertura especial, el primer cap de setmana comptarà amb una actuació doble, ja que l'endemà, 5 d'agost, també s'ha agendat un concert, a càrrec de. A partir d'aleshores, les cites seran setmanals, cada divendres a la nit:, l'11;, el 18; i, el 25.Les entrades ja estan a la venda i es poden comprar a través d'una plataforma digital , així com presencialment als establiments Queviures Maribel, Especialitats Viñas i Forn Cal Massana. El preu és de, si bé també es poden adquirir dos abonaments. L'un, per, dona accés als dos concerts del(els dies 4 i 5 d'agost). I l'altre, és un, que té un preu deLes Nits als Pins donen el seu nom al fet que els concerts tenen lloc al. Es tracta d'un indret emblemàtic a tocar del poble on, temps enrere, els pacients del doctor Solerrespirant aire pur i gaudint del contacte amb la natura. Convertit en un espai natural públic, des del consistori assenyalen que la programació cultural serà "la recepta perfecta per recuperar".A banda de la programació musical, l'Ajuntament de Vilada continuarà oferint una programació gratuïta de pel·lícules a la fresca. En aquest cas, els passis tenen lloc al, i les sessions van començar ja a inicis del mes de juliol. Fins la data, s'han projectat tres de lesd'aquest 2023: As Bestas, Mina i el món dels somins, i Mamma Mia. Aquest divendres, 28 de juliol, tindrà lloc el pròxim passi, Mejor otro dia.Els altres quatre films programats es projectaran: Un cel de plom, el dia 6; Mascotas 2, el 12 d'agost; El método Wiliams, el 19 d'agost; i Pan, el 26 d'agost. Tots els passis tenen lloc a les