El Parc Natural del Cadí - Moixeró instal·la tancats al Pedraforca per protegir l'esperó muntanyenc

Elha instal·lat, sota els cingles de la tartera de Saldes, al Pedraforca, uns tancats fets amb malla que són molt visibles des del camí. Aquests reixats s'han col·locat amb la intenció d'afavorir una planta protegida, l'(Delphinium montanum), catalogada a l'annex 2 del Decret 172/2008 (Catàleg de flora amenaçada de Catalunya).Així ho ha informat el Parc, que detalla que, arreu del món, aquesta planta. Durant molt de temps,, ja que no s'hi veia des dels anys 1980, peròi el Parc està fent accions per seguir i beneficiar-ne la població. Ara se'n coneixen unesEl problema principal que tenen al Pedraforca és quei pràcticament no es produeixen llavors. Si la població fos grossa, de centenars o milers de plantes, això no seria un problema, però amb tan poques plantes com hi ha al Pedraforca, el consum que en fan els isardsD'aquesta manera, els tancats s'han fet per evitar que els isards es mengin una part de les flors i així. S'espera que, d'aquesta forma, aniran sortint plantes noves. Des del Parc assenyalen que, si la prova té èxit,, per tal que vagi augmentant la població d'esperó muntanyenc.Cal posar en relleu que aquesta no és l'única planta que des del Cadí-Moixeró es vetlla per protegir, per la seva raresa o creixement atípic al territori. Fa uns mesos,, una planta rara que es troba en situació de perill i que per ara només s'ha localitzat en indrets pròxims al Parc, ja que neix sobretot a les zones de clima continental de l'Àsia i de l'est d'Europa. I, en la mateixa línia, al Parc també creix la Dracocephalum austriacum, una planta que al Pirineud'aquest espai natural i que és una de les poques espècies de la flora de Catalunya que té una protecció legal d'abast europeu.