Quins municipis fan més i menys recollida selectiva al Berguedà?

MUNICIPI SEPARACIÓ DE RESIDUS Avià 58,6% Bagà 66,6% Berga 81% Borredà 25,4% Capolat 28,2% Casserres 68,4% Castell de l'Areny 27,1% Castellar de n'Hug 30,5% Castellar del Riu 36,9% Cercs 62,5% L'Espunyola 23,5% Fígols 9,7% Gironella 67,1% Gisclareny 44,2% Guardiola de Berguedà 69,2% Gósol 36,2% Montclar 70,4% Montmajor 23,2% La Nou de Berguedà 28,4% Olvan 66,1% La Pobla de Lillet 68% Puig-reig 67,3% La Quar 81,7% Sagàs 82,9% Saldes 35,9% Sant Jaume de Frontanyà 47% Sant Julià de Cerdanyola 69,1% Santa Maria de Merlès 79% Vallcebre 27,5% Vilada 63,1% Viver i Serrateix 80%

L'ha fet pública avui l'estadística sobre l'evolució de la recollida selectiva a Catalunya. El Berguedà s'ha tornat a situar com una de les comarques catalanes de referència , malgrat que retrocedeix lleugerament els seus registres per segon any consecutiu després de fer un canvi radical el 2019. Què va passar aquell any? Que es va posar en marxa el sistema de recollida. En concert, la seva implantació va ser a les acaballes del 2018, per això les primeres dades absolutes positives es van començar a palpar a partir de l'any següent., índex que es va millorar el 2020, quan es va arribar a la dada màxima de la comarca fins a la data: 69,93%. L'objectiu va ser, doncs, poder superar la franja del 70%, però des d'aleshores la xifra ha anat cedint, marcant un 68,70% el 2021 i un 67,88% l'any passat.Ara bé, dins d'aquesta mitjana hi ha una, amb poblacions que superen la barrera del 80% de recollida selectiva i altres que es queden per sota del 30, o fins i tot del 10. La tònica que es repeteix arreu del territori és que,, en contra dels que no. Tanmateix,El municipi Berguedà amb el major índex de recollida selectiva és precisament una d'aquestes excepcions:. El poble del baix Berguedà va fregar el, tot i no estar integrat al porta a porta. Cal destacar, però, que la xifra ha disminuït el 2022, ja que el 2021,d'arreu de Catalunya, amb un. En segona posició al podi s'hi situa una altra de les excepcions,, que ha registrat un índex deli, a continuació, s'hi pot trobar la capital.ha arribat a unde recollida selectiva, essent a més un dels pocs municipis berguedans que: del 70,05% el 2019, a un 71,23% el 2020 i un 77,74% el 2021.Hi ha una xifra que marca l'aprovat del suspès en aquesta matèria, i és la delde reciclatge que la Unió Europea exigeix per al 2025. Així, fent els deures s'hi troben els 12 municipis on s'aplica el porta a porta (), i també a. Amb dades amb marge de millora s'hi situen 14 municipis:. Especialment negatiu és el registre de Fígols, el pitjor d'arreu de Catalunya amb només un 9,7% dels residus separats.Per mirar de millorar les dades als municipis on no arriba el porta a porta, el Consell Comarcal del Berguedà, responsable del sistema de recollida de residus, ha plantejat l'adquisició de contenidors intel·ligents , els quals limitin les entrades d'algunes fraccions i identifiquin els usuaris que accedeixen a les àrees on estiguin situats. La voluntat, van assegurar l'aleshores equip de govern, eraa la comarca per tal de tornar a ser capdavanters. El plec de condicions del concurs per adjudicar el nou sistema de recollida es va aprovar en el ple celebrat el 27 de febrer, amb l'objectiu d'adjudicar-lo de cara el mes de juliol i. A hores d'ara, però, encara no s'ha resolt.