El PSC, primera força al Berguedà

Els resultats, per municipi

El(PSC), ha estat la força més votada al Berguedà en les eleccions generals del 23 de juliol. Amb undel total de vots emesos, la llista encapçalada per Meritxell Batet s'ha imposat a les de Junts (22,79%) i ERC (21,57%), protagonitzant unarespecte dels resultats dels darrers comicis espanyols:En nombre de vots absoluts, els socialistes han passat de rebre la confiança de 2.428 berguedans el novembre del 2019 a la de 4.873 d'ahir, és a dir, que. Això, malgrat la important baixada de la participació, que passa d'un 72,72% les passades eleccions a un 61,76% ahir. Per la seva banda,(22,79%), tot i perdre vots. En concret, la proposta de Míriam Nogueras ha vist baixar en un 30% les seves paperetes en les urnes berguedanes.Els partits més castigats al Berguedà han estat(ERC) i la(CUP). Els republicans han passat de ser els guanyadors dels comicis a la comarca el 2019 a ser la tercera formació en nombre de vots (21,57%). Pel camí,. Més pronunciada, però, ha estat la caiguda deen comparació amb el 2019, i passa de ser la tercera força als comicis generals al Berguedà a la cinquena (8,00%). Per davant dels cupaires s'hi ha situat(8,22%), la nova marca de Podem-Comuns, que també ha vist créixer el seu electorat berguedà, amb unFinalment, amb xifres menors, un 5,58% de la comarca ha votat al(PP), un 3,94% s'ha decantat per, i un 1,28% ha dipositat a l'urna la papereta del. Del total de 30.909 de berguedans cridats a les urnes,(61,76%). A més, s'han emès(1,17%) i(0,91%).

Si s'observen les dades per municipi, es posa de manifest que la formació que s'ha imposat en més poblacions del Berguedà és Junts. En concret, la llista de Nogueras ha vençut a 14 municipis: Borredà (26,12%), Capolat (26,82%), Casserres (27,41%), Castellar de n'Hug (30,10%), Castellar del Riu (53,40%), L'Espunyola (34,53%), Fígols (25,92%), Gósol (30,27%), Montclar (43,33%), Montmajor (37,06%), Sagàs (39,18%), Santa Maria de Merlès (34,09%), Vallcebre (28,83%) i Viver i Serrateix (56,04%). Així mateix, Junts també ha guanyat a un 15è poble, Castell de l'Areny, amb un empat del 30,95% dels vots amb Sumar.

Berguedà 2023 Totes les dades Cens total: 30.909 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 19.089 61,76% Abstencions: 11.820 38,24% Vots nuls: 224 1,17% Vots en blanc: 174 0,91% Partit Vots %

La segona formació que s'ha imposat a més municipis és ERC, que ha rebut el major nombre de vots a(27,69%),(33,33%),25,37%),(25,16%),(52,56%),(28,16%),(32,55%) i(34,61%). Per la seva banda, el PSC ha resultat guanyador en set municipis:(32,33%),(27,79%),(30,45%),(27,99%),(33,74%),(25,00%) i(26,60%). Finalment, a