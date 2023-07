El carrer Harmonia es reobre a la circulació presumint de nou aspecte

Pròxims passos: un aparcament i la plaça de les Cols

El nou aspecte del carrer Harmonia Foto: Lídia López

El carrer Harmonia ja gaudeix de nou aspecte. L'ha fet una important rentada de cara a aquesta via del Barri Vell amb una intervenció que ha consistit a l', que ha permès guanyarrepartits en una placeta i el mateix carrer, així com un nou recorregut pels vehicles i més llum a la zona."La voluntat ésper l'abandonament dels edificis i la mala qualitat de l'espai originalment", ha precisat el regidor d'Urbanisme del consistori de la capital,, que ha recalcat que "la idea ési que aquest espai que ara guanyem tingui més qualitat i usos, sigui molt més obert i lluminós, i que serveixi com a revulsiu per aportar millores als edificis del voltant". Així, malgrat que encara no s'hagi pensat en res concret,, avançant que "esperem que pugui ser un lloc que s'aprofiti per a diferents esdeveniments i portar-hi activitats i usos que haurem d'anar descobrint".Justament avui,, després de set mesos d'actuacions. Això ésprevist inicialment, segons el regidor, que ha observat que "l'empresa ha treballat de pressa i bé" com un dels motius que ha permès reduir els tempos, a banda del fet que ", i això ha facilitat que tota". De fet, gràcies a la nova amplitud que presenta el carrer, ara permetrà el pas dels vehicles,Els treballs han consistit en l'enderroc de dos edificis cantoners del carrer Harmonia, així com d'una tira de cinc edificis més que quedaven a la part posterior. Ara,. Una petita plaça, a més, que té un detall únic: s'ha dissenyatque donava fonament a una de les cases enderrocades. En total, la inversió ha estat deAl final del tram de carrer on s'ha actuat ha quedat un petit solar, també de titularitat pública, sobre el qual l'Ajuntament ja té una recepta:. Serra avança que l'equip de govern estudiarà la forma per incorporar aquest projecte alAra bé, el carrer Harmonia no és l'únic espai del Barri Vell al radar del consistori, que assenyala que. "Tots els grups estem més o menys d'acord que s'ha de transformar aquesta plaça", ha declarat Serra, que ha brandit dues raons principals per continuar la dignificació del Barri Vell en aquell punt:, i perquè és "una zona que".D'aquesta manera, el regidor d'Urbanisme situa en un termini "esperem que del 2024 o, en tot cas, d'aquest mandat" peri, si és econòmicament viable, rehabilitar-lo, així com"perquè no sigui un aparcament maldestre com ara".