Dexeus se suma a la denúncia de l'Hospital de Berga: la falsa metgessa també havia treballat per a ells

El grup hospitalaris'ha sumat a la denúncia de l'i ha confirmat que. La dona, que en el cas de Berga ha enganyat durant set mesos, no tenia formació en medicina i. No obstant això, l'informe intern desenvolupat per part del centre berguedà s'ha arribat a la conclusió quedurant el període laboral de la falsa metgessa a Berga, gràcies alals professionals júnior o els nouvinguts al sistema català per tal de garantir un bon servei mentre la persona agafa experiència. Ara, el procés d'investigació per presumpte intrusisme professional continua obert per la via penal.Davant d'aquests fets, el sindicatha fet públic un comunicat per reclamar al Servei Català de la Salut "de personal facultatiu al Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública (SISCAT) per evitar un nou cas d'intrusisme professional". En la mateixa línia, també demana quedavant d'un succés que consideren "molt greu", pel fet que "ha comportat un risc extrem per a la salut i la seguretat clínica de la població". Finalment, el sindicat insta la direcció assistencial del centre hospitalari a "analitzar un per un els actes mèdics realitzats per aquesta persona" per tal de "", així com per comprovar que els tractaments en curs prescrits per la falsa professional "no comporten un risc o són contraindicats per a les persones ateses".Metges de Catalunya mostra un to molt crític en l'escrit, reclamant que "ni el dèficit de facultatius ni la urgència per ocupar vacants d'especialistes poden justificaren la verificació de la formació, les competències i l'experiència laboral de les persones que es postulen a les ofertes de treball", de la mateixa manera que tampoc poden "deixar de ser rigorosos en el control de la documentació i l’expedició del carnet" els col·legis de metges. "Tot i la ingent manca de metges que pateix el sistema,, perquè, en cas contrari, les conseqüències poden ser fatals i soscavar els mateixos fonaments de la deontologia mèdica", asseveren des del sindicat.Amb tot, l'organisme lamenta que "", assegurant que els seus professionals se senten "" pels efectes que pot tenir sobre la seva imatge i reputació.