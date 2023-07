La Policia Local de Berga efectua controls per detectar alteracions en ciclomotors i motocicletes

Berga està portant a terme campanyes de seguretat viària per. L'objectiu ésper prevenir conductes imprudents, reduir la possibilitat que es produeixin accidents i disminuir la contaminació acústica. En les últimes setmanes s'han portat a terme una quinzena d'actuacions i es preveu planificar noves accions pròximament.En concret, i tal com ha informat l'Ajuntament de Berga en un comunicat, la Policia Local va implementar una campanya del 13 de juny al 2 de juliol realitzantper comprovar els documents i les condicions tècniques dels ciclomotors i motocicletes per tal de comprovar l'homologació de diferents elements d'aquests vehicles. En concret, es van efectuardurant el període esmentat. Fora d'aquest període, el cos també ha interposati es procedirà a la citació de les persones per tal que els vehicles passin una inspecció tècnica extraordinària.Segons el consistori, les sancions establertes per la modificació de vehicles. En alguns casos més greus, també es procedeix a lai es proposa fer una inspecció tècnica obligatòria per tal de comprovar l'homologació dels elements que han estat modificats.