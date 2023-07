L'Ajuntament de Puig‑reig al·lega la prevenció d'incendis per justificar la tala d'arbres a l'Ametlla de Merola

La magnitud de la tragèdia! pic.twitter.com/hzlQ5dsTb0 — Teresa Ragués (@aseretRagues) July 17, 2023

El que, aparentment, era unaa l'ha acabat amb lade la colònia que tenien un "alt valor sentimental". Així ho han explicat els veïns i veïnes que, en un intent desesperat d'aturar la tala, han denunciat a les xarxes socials l'actuació, la qual titllen de "desmesurada". Això, asseveren, després d'haver provat, sense èxit,"Fa més d'un mes que hem estat enviant instàncies i la resposta ha estat inexistent", comparteix, un veí de l'Ametlla de Merola, que es mostra sorprès pel fet que ara, el consistori hagi fet referència a "". I és que, aquesta setmana, l'Ajuntament ha emès un comunicat on exposa que la tala d'arbres a la colònia respon a una acció "". En el mateix text, el consistori incideix que, davant de les queixes del veïnat, han consultat la, encarregada de redactar el projecte, així com els responsables dels treballs, arribant a la conclusió que "" i que s'està efectuant "segons marca la llei".Aquesta justificació no ha convençut als veïns, que consideren querespecte de les cases per tal d'evitar l'arribada del foc en cas que es produís un incendi. De fet, repliquen que "ara mateix,".I, què tenen d'especial els arbres perquè els veïns en lamentin la pèrdua? Es tracta d'exemplars que, anualment i en el marc de laque celebra la colònia des de molts anys enrere, les famílies que hi viuen. "Molts teníem localitzat un arbre que era nostre, i en casos de persones més grans, aquests exemplars eren tot un referent.", detalla Sanz, que lamenta que això "ara ja no hi és". Especialment, des de l'Ametlla fan referència a uni que ha anat a terra aquesta setmana.Amb tot plegat, als veïns només els queda acceptar amb amarguesa la realitat, tot reclamant que "". A més, malgrat aquesta publicació del consistori, assenyalen que "ningú vol assumir la responsabilitat", assenyalant que, els darrers dies,on s'avisava dels treballs i de la prohibició d'agafar llenya per. Per la seva banda, des de l'Ajuntament de Puig-reig han declarat que "als vilatans de la zona" i obren la porta aentre l'alcaldessa,, i altres membres de l'equip de govern amb els veïns de l'Ametlla de Merola per "explicar tots els detalls d'aquesta actuació".