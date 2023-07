El Festival Art d'Ara donarà cita al Monestir de Santa Maria de Lillet a la música nòrdica, el flamenc i el jazz

ℹ️ Presentació d'activitats del Festival Art d'Ara 2023 al Monestir de Santa Maria de Lillet



El, del, arriba a la quarta edició aquest estiu. La programació d'enguany compta ambal llarg de l'agost, que es complementaran ambi els dissabtes de portes obertes, per gaudir deal monestir. I, tot plegat, tindrà lloc en un indret del Berguedà que, segons l'organització, "".El certamen arrencarà oficialment el, amb una conferència que es vestirà amb música en directe. El conservador del Museu de Vic,, i també un dels màxims experts en romànic del país, explicarà com funcionaven elso la còpia de llibres sovint amb il·lustracions meravelloses. Per la seva banda,, professor de musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, cantarà algunes de les melodies copiades en aquests scriptoriums.Pel que fa als concerts, ja dins de l'agenda del Festival Art d'Ara, mantindrà l'estructura de les edicions passades: actuacions a la tarda-vespre dels divendres. L'obertura anirà a càrrec d', que portaran a la Pobla de Lillet una proposta d'skald. El terme skald, en islàndico-noruec, es refereix a un tipus de poeta de l'edat mitjana, generalment relacionat amb les. Es tracta d'una poesia quei que, en molts casos, està escrita per dones. Així, Ensemble Pyrene posarà sobre l'escenari els relats de quatre skalds femenines,. El concert serà l'11 d'agost, a les 19.30 hores. La formació està composta per, i l'actriuEl 18 d'agost, amb la mateixa hora d'inici, serà el torn de, amb una proposta titulada Fandango Mediterrani. Consisteix en un viatge musical a través de cançons inspirades en. De fet, aquesta fusió i confluència de cultures es troba en el mateix grup, que uneix el bagatge flamenc de la guitarra deamb els aires jazzístics del baix de. I, en diàleg amb aquestes dues visions, la bateria de. D'aquesta manera, no faltaran en aquesta actuació cançons d'arreu de la Mediterrània i un homenatge a grans compositors i mestres de la guitarra comLa darrera actuació musical tindrà lade protagonista, una de les formacions de la banda de jazz Swing Engine. Inspirada en la música de, entre altres. Ara bé, també sorprendrà amb temes més moderns com les bandes sonores de Monstruos S.A. o El libro de la selva. El grup està format per(trompeta),(trombó),(saxo alt),(saxo tenor),(violí),(guitarra),(contrabaix),(bateria), i(veu). L'actuació serà el 25 d'agost a les 19.30 hores.Les entrades es podran comprar de forma anticipada a l'(en funcionament de les 10.00 a les 13.30 hores i de 16.00 a 19.00 hores), i a l'(obert de dilluns a divendres, entre les 09.00 i les 14.00 hores). L'entrada serà de vuit euros per concert, si bé hi haurà abonaments amb preus reduïts per assistir a dos concerts (15 euros) o a tots tres (20 euros).A banda de la música, el Festival Art d'Ara es complementarà amb l'exposició, que s'obrirà al públic el mateix dia de la sessió inaugural del certamen. El context de la mostra és l'en què Picasso pinta persones pobres o amb dificultats, maternitats o dones inquietants, que tanca el 1904 amb el. El mateix any, retorna a París i pinta un noi jove amb uns grans ulls romànics., una de les pintures que millor han copsat l'horror de qualsevol guerra. En la Tercera Biennal Romànic Berguedà, dedicada a imaginar i a impulsar una altra civilització,i que ell, "de segur, hauria pintant amb blaus intensos i alguns negres".Així mateix, cada dissabte d'agost, a les 10.00, les 11.00 i 12.00 hores,. Aquestes seran, doncs,, i comptaran amb la guia de l'historiador. Les visites seran gratuïtes.El Festival Art d'Ara està coorganitzat per l'associaciól', i forma part de la. Amb el quart any, l'organització destaca que la proposta es consolida com un "referent de cultura, en temps de calor i vacances, del Berguedà i obert a Catalunya".