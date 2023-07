Gironella celebra la «festa gran del comerç» amb les Gangues a la Fresca

Gironella viurà, el darrer dissabte de mes (29 de juliol), la "". Així ha descrit el regidor de Comerç i Fires,, la nova edició de les, que ompliran d'ofertes, productes, música i espectacles l'avinguda Catalunya i la plaça Pi i Maragall. ", dins el mapa de les festivitats d'estiu al Berguedà", ha posat de manifest el regidor, que ha asseverat que la mostra ha esdevingut un exemple perfecte de la bona combinació entre "".L'organització de les Gangues a la Fresca és a càrrec de l', mentre que l'col·labora amb l'aspecte econòmic i logístic. "L'Ajuntament vetlla tot l'any perquè es facin activitats a Gironella i que així el comerç pugui sentir que atrau més clientela", ha posat en relleu Macià, que ha incidit que "cada cap de setmana, Gironella viu una fira o celebració, i això és el que volem: que la vila s'ompli i el comerç tiri endavant".Les Gangues es duran a terme el 29, i s'allargaran fins a les 02.00 hores de l'endemà. Ara bé, el certamen donarà el tret d'inici la setmana vinent, quan els establiments adherits a la celebració faran entrega als seus clients d'. Tal com ha detallat la presidenta de l'Associació de Comerciants de Gironella,, la gent haurà de comptar amb un total deper tal d'entrar en tres sortejos que tindran lloc la mateixa nit de Gangues. A les 22.00 i a les 00.00 hores, els participants podran optar a endur-secortesia d'una quarantena de comerços de la vila.I, a les 23.00 hores, hi haurà el sorteig més especial de la nit: la persona guanyadora serà premiada amb un val deque. Així mateix, Masforroll també ha explicat que, com a agraïment per haver completat el passaport, es farà entrega d'unaamb el logotip de l'entitat a tothom que obtingui els tres segells.Però una nit de Gangues a la Fresca no seria el mateix sense l'. D'aquesta manera, la presidenta ha avançat que l'Associació ha programat diferentsrepartits al llarg de l'espai de la mostra. En aquest sentit, tal com ha detallat la vicepresidenta de l'entitat,, les Gangues s'alien amb la iniciativa de lai l'per dinamitzar el sector comercial de la comarca, Volteja l'estiu. Aquesta acció acostarà a la perla del Llobregat un espectacle itinerant deamb la Cia. La Simultània.Paral·lelament, Simon també ha recordat que ja està en marxa l'altra iniciativa estrella del comerç berguedà per promoure el consum local aquest estiu:i que té per finalitat que els participants es puguin desplaçar per Bagà, Berga, Casserres, Gironella i Puig-reig buscant-les. La gent que completi el joc pot optar a unAmb tot, el regidor de Comerç i Fires de Gironella ha agraïti la seva participació constant en les diferents propostes per dinamitzar el municipi, i ha clos la roda de premsa