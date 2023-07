El Grup de Defensa de la Natura creu que el Consell Comarcal ha d'incloure una cartera de Crisi Climàtica

"Trobem que el nou Consell Comarcal, el repte més important al qual hem de fer front tota la societat". Així de contundents s'ha manifestat elpel que fa a l'organigrama del nou equip de govern del(CCB), en el qual l'agrupació troba a faltar una cartera enfocada exclusivament a tractar i fer front a aquest afer. A més, el Grup també lamenta que no hi hagi conselleries centrades únicament en les qüestions de medi ambient o entorn natural."Des del Grup de Defensa de la Natura e. Administracions estatals, regionals i locals arreu del món hi dediquen àrees de treball específiques, excepte, com sembla ser, el Consell Comarcal del Berguedà i altres ajuntaments berguedans", assenyalen en un comunicat de premsa des de l'entitat, on insten al nou equip de govern que "".Entre les temàtiques i accions que des del Grup troben que aquesta àrea hauria de tractar s'hi troben. També fan referència al manteniment de l'activitat agrària, al foment de la recuperació de conreus i pastures, i a la tasca per evitar la pèrdua de paisatge i terres en favor de centrals solars, entre altres.D'altra banda, i tenint en compte la "sequera severa" que pateix el territori, des del Grup de Defensa de la Natura fan èmfasi en la importància de, tant de titularitat pública per tal de reutilitzar l'aigua pel rec de jardins, neteja viària i prevenció d’incendis, com privada, en els edificis de nova construcció. "Cal aprofitar la pluja, cada gota compta", remarquen al text, on etziben que "".Encara pel que fa a l'organigrama, des del Grup declaren que també. En aquest sentit, des de l'agrupació es posen a disposició del Consell, així com de tots els agents socials, econòmics i polítics, per "fer front als reptes climàtics". "", assenyalen, a la vegada que asseguren estar disposats a treballar amb tots els organismes públics que "tinguin ganes de posar-hi suor i comparteixin la preocupació davant el nou clima, la crisi energètica i els canvis socials que estan provocant".De fet, l'entitat lamenta que el fet d'haver formulat tres àrees diferents enfocades al desenvolupament econòmic resulta en una "declaració d'intencions", malgrat que confien que "el nou Consell Comarcali com ajudar a la població a adaptar-s'hi, sense eufemismes ni semàntica".