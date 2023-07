L'estació de Guardiola registra la temperatura més elevada del pic de calor de dimarts al Berguedà

45,3 °C: nou rècord absolut de calor a Catalunya

L'estació automàtica del(Meteocat) situada aha registrat la màxima de la jornada del pic de calor que va tenir lloc ahir, 18 de juliol, a la comarca. A les 14.51 hores, aquest equipament va assolir els. Pel que fa a la resta d'estacions de la(XEMA) del Meteocat, també cal posar en relleu el registre de, assolits a les 16.24 hores.La tercera dada més elevada correspon a la de l'estació que l'(AEMET) té situada a, amb una màxima deindexats a les 16.50 hores. Finalment, amb valors inferiors, però igualment ressenyables, es van situar les màximes de les estacions meteorològiques automàtiques de, el, iD'altra banda, cal posar en relleu quedurant la jornada d'ahir, essent a més una de les més fresques d'arreu de Catalunya, amba les 06.46 hores. Amb xifres similars es van situar els registres de les estacions de Castellar de n'Hug (15,7 °C) i Gisclareny (19,6 °C). Per la seva banda, la temperatura mínima no va baixar dels 20 graus a la Quar (20,7 °C), el Santuari de Queralt (21,3 °C), i Berga (21,3 °C).Les condicions de la jornada de dimarts, amb una massa d'aire càlida africana i el vent de garbí, van proporcionar el context perfecte per fer disparar els mercuris fins a. Quan encara s'està a l'espera de fer la validació definitiva, el nou rècord de temperatura a Catalunya es va situar a, amb elsregistrats per una estació de l'AEMET. Així mateix, dos observatoris del XEMA van arribar als: el, tots dos també a l'Alt Empordà.