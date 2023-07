Investiguen una dona per treballar set mesos a les urgències de l'Hospital de Berga sense ser metgessa

Elha obert una investigació interna a una dona que va treballar al servei d'urgències de l'sense ser metgessa. Segons ha avançat Regió 7, la dona va entrar a treballar-hi el mes de desembre i va desenvolupar tasques de metgessa. En el moment en què s'ha tingut coneixement de la irregularitat, el centre li ha obert un expedient ambfins que s'esclareixin els fets.Així mateix, el centre hospitalari berguedà també ha presentat una. Les investigacions obertes, tant per part de Salut com del cos d'ordre, hauran de determinar com la dona va poder arribar a treballar de metgessa sense ser-ho i