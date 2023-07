El Festival TIFA torna a Borredà amb la voluntat de consolidar la seva aposta per la unió d'arts escèniques i natura

El 'Borredanarra', novetat d'enguany

El(Teatre i Família a la Natura) celebrarà,, la seva segona edició. La proposta tornarà a omplir d'arts escèniques, tallers, xerrades i rutes les places, carrers i racons de, amb l'objectiu de repetir l'èxit de l'any passat i consolidar així la iniciativa. El Festival TIFA està organitzat pel col·lectiu, juntament amb l'"Acabat el festival l'any passat, des de l'Ajuntament en vam fer una lectura positiva i vam plantejar", ha declarat en la presentació del festival l'alcalde de Borredà,, que ha asseverat que l'edició passada va resultar en "accions que van convidar a participar la gent del poble, els veïns de cap de setmana i els visitants puntuals que van venir d'arreu". ", així que esperem que esdevingui un projecte innovador i ple de vida", ha culminat el batlle., codirectora de la mostra juntament amb, ha posat en relleu que el fil conductor del Festival TIFA, més enllà de dotar el municipi d'un cap de setmana de propostes provinents majoritàriament de les arts escèniques, és que. És a dir, que bona part de les activitats que es duran a terme seran executades per gent originària de Borredà, amb família al municipi o que hi ha viscut una temporada.I, per acabar de reforçar la vocació de tenir en compte el poble, Hervàs ha recalcat que, "escoltant les idees de la gent local, valorant què és el que més va funcionar i preguntant-los què voldrien veure enguany". "", ha emfatitzat la codirectora.Pel que fa al detall de la programació, l'activitat engegarà el divendres, 28 de juliol, amb una càrrec de Paula Crespo i Daniel Roda (10.00 hores, a la plaça Major). Durant el matí, també tindrà lloc l'espectaclei unamb Violant Cunill (que es repetirà el diumenge). Al vespre del divendres, es durà a terme una de les novetats destacades d'aquest 2023: el. Consisteix en una ruta amb tres indrets de narració, amb les contacontes. I, per cloure la jornada, es recupera una iniciativa que el mossèn del poble realitzava anys enrere que era projectar una pel·lícula a la fresca a les escales de l'església. En aquesta ocasió, s'ha apostat per El somriure de Buster Keaton, unque comptarà amb la interpretació del pianistaEl dissabte arrencarà la jornada molt d'hora, a les 09.00 hores, amb. Domènec Ferran presidirà una ruta pel nucli antic del poble descobrint als assistents els elements patrimonials que el conformen. Aquesta ruta també se celebrarà el diumenge. I, a les 10.00 hores, Juan Carlos Gros durà a terme un, que també es replicarà l'endemà. Pel que fa als espectacles i actuacions del dissabte, es podrà gaudir de(Moon Ribas i Quim Girón),(Aupa Strings),(The Concept),(Cia Matito).En darrera instància, el diumenge tindrà lloc el segon, amb parades d'artesanies i demostracions. A més, a la mateixa plaça Major, els menuts podran gaudir deamb Tombs Creatius. Entre la resta de propostes del diumenge hi haurà el taller familiar, un vermut musical amb Vacaflai i Ardealul, i la cloenda del Festival TIFA a les 19.00 hores, amb. Pots consultar tota la programació aquí Per part de l'organització, han posat en relleu que, i els que són de pagament és simbòlic. Així mateix, han recordat que, el qual es podrà bescanviar al mateix poble a través de datàfons. També es podran adquirir tires pels diferents sorteigs de productes locals que es duran a terme cada dia. Amb tot, Hervàs assenyala que, tot i creure que, l'objectiu del festival és ". "Volem donar al visitant una experiència agradable i còmode", ha refermat la codirectora.