Masanas es compromet a fer un pla anual de les actuacions que s'han d'efectuar al Polígon de la Valldan

Projecció del polígon

El nou regidor de l'àrea de Polígon Industrial de l'Ajuntament de Berga,, s'ha compromès a fer realitat una, per tal de tenir una previsió i control de les accions. Així ho ha donat a conèixer l'(ACEB) en un comunicat de premsa, després que hagi estat la interlocutora i amfitriona de la primera reunió entre el nou regidor i l'. En concret, Masanas s'ha trobat amb el president de l'associació,, i altres membres de la junta, així com amb el president de la patronal berguedana,, per tal de presentar els objectius d'aquesta regidoria de nova creació.En aquest sentit, els propietaris del polígon han expressat al regidor que ", i ajuntament rere ajuntament", queixant-se de la. "Nosaltres som el contacte entre administració i els socis, ide senyalització, millores de voreres, l'arranjament dels carrers, el canvi de direccions per millorar la seguretat...", ha exposat Canal al regidor, que ha acabat demanant a Masanas aquesta planificació anual i actualitzada de les accions que s'han de realitzar a l'espai. Aquesta petició ha estat acceptada per Masanas, el qual ha demanat als representants de l'Associació"Hem de tenir la llista de greuges, prioritzar quines són les necessitats, posar-les al damunt de la taula i", ha manifestat el regidor, que ha declarat que és "imprescindible" disposar d'un pla de manteniment del polígon i "saber quines són les partides de serveis que es destinen realment a l'espai industrial". També ha exposat la necessitat de, per tal "d'aprofitar més subvencions i ajudes". En aquest sentit, ha fet referència a la, a la qual Berga ja va accedir i va obtenir-ne una ajuda directa fa dos anys.En definitiva, Masanas s'ha compromès a, restant a disposició dels propietaris, l'ACEB i la resta d'actors implicats en la zona industrial per tal de garantir un contacte àgil per millorar l'espai. Per la seva banda,i el pas de crear una regidoria específica per treballar exclusivament pel polígon.Més enllà d'aquest acord per una relació més fluida amb el consistori pel que fa al manteniment del polígon, Masanas també ha emfatitzat que. "Cal fer que la biomassa funcioni, que les empreses hi estiguin connectades i contentes, buscar línies de finançament per fer millores, tenir una visió de conjunt,", ha fet saber als presents en la reunió.Amb tot, el regidor ha avançat que un dels propers passos serà, de manteniment i inversions previstes pel Polígon de la Valldan en l'exercici 2023, per. D'aquesta manera, els assistents a la trobada s'han emplaçat a una nova reunió al setembre per "parlar de les necessitats i prioritzar-les", segons el regidor, de forma conjunta. "", ha sentenciat.