Així són les dedicacions i retribucions del nou equip de govern de Berga

Dotació econòmica de l'oposició i grups municipals

Aquesta tarda s'ha celebrat un ple extraordinari a l'per sotmetre a votació la proposta de règim de dedicació i retribucions del nou equip de govern. Amb els vots a favor de la CUP i ERC, l'abstenció de Junts per Berga i Berga Grup Independent, i el vot en contra del PSC, la proposició ha rebut llum verda, així com la dotació econòmica dels grups municipals i dels membres de l'oposició en funció de la seva assistència als diferents òrgans del consistori. Es tracta de la sessió popularment coneguda com el ple del cartipàs, amb una proposta econòmica que destaca pel fet quei queEl règim de dedicació i les retribucions que percebran els vuit membres de l'equip de govern durant el mandat 2023-27 situa com a màxim beneficiari el batlle,, que percebrà un(repartit en 14 pagues de 3.071,43 euros) i una dedicació del 100%. Sànchez s'encarregarà de les àrees de Governació, Serveis Centrals, Comunicació, Patrimoni i Museus, i Patum. A continuació, amb una dedicació del 60% i un(1.500 mensuals), s'hi situa la republicana, que liderarà les carteres de Producció i Programació Cultural, Promoció econòmica, Comerç i Ocupació, Turisme, i Festes., de la CUP, tindrà una dedicació del 50%, corresponent a un(1.250 al mes). Santiago serà el cinquè tinent d'alcalde i regidor delegat de Joventut, Contractació, Recursos Humans, i TIC. Finalment,ocuparà la primera tinència d'alcaldia i s'ocuparà d'Urbanisme, i Queralt. La seva dedicació serà del 33% i rebrà un(una mica menys de 12.000 a l'any). Cal recordar que, les retribucions de l'equip de govern són directament proporcionals a la dedicació de cada regidor.La resta de membres de l'equip de govern no tindran una dedicació específica, així que percebran les retribucions que rebran la resta d'electes per la concurrència a les sessions dels diferents òrgans col·legiats. Es tracta de(Segona tinenta d'alcaldia i regidora d'Educació, Drets Culturals, Participació Popular, i Feminisme i LGTBI);(regidora delegada de les àrees de Salut i Drets Socials, i Residència Municipal, així com tercera tinent d'alcalde);(quart tinent d'alcaldia i encarregat d'Hisenda, i Polígon Industrial i Transició energètica); i(regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, i Esports).En aquest sentit, l'alcalde ha posat en relleu que aquestes xifres suposen una. "Celebrem aquesta rebaixa important: és quelcom que defensàvem i esperem que el canvi doni fruits", ha valorat el respecte, per part de Junts per Berga,, que també ha: "És bo que es dignifiqui, no només econòmicament sinó pel que representa el càrrec". "Celebrem que s'hagi tornat al nivell de 2015, i més amb un partit com el seu, que ha defensat una", ha clos Caballé. Per la seva banda, des del PSC,ha reflexionat sobre la importància que suposai, per tant, tot i estar d'acord amb l'increment salarial de Sànchez, l'insta que tant el seu com la resta de sous quedin plasmats en una tasca ben efectuada. Finalment, i en una línia similar,ha apuntat per part de BeGI que "", incidint doncs que una partida d'un 290% inferior no té per què ser ni millor ni pitjor sempre que es tradueixin en resultats.En la mateixa sessió, s'ha presentat a votació la proposta que estableix les assistències que percebran els regidors i regidores electes que no disposen de retribució salarial provinent del consistori per la. En concret, s'ha donat llum verda a la proposta d'assignació econòmica deper l'assistència a cadascuna de les, deper l'assistència a la, i deper a l'assistència a lesEn aquest sentit,, que és un òrgan col·legiat complementari de l'organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu. Les funcions d'aquest òrgan, segons detalla el mateix Ajuntament de Berga, són el coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència pel consistori i l'estudi, l'informe o la consulta dels temes que l'alcalde decideixi sotmetre a la seva consideració. El president de la Junta és, i els vocals són:(titular) i(suplent), per part de la CUP;(titular) i(suplent), de Junts per Berga;(titular) i(suplent), des del PSC;(titular) i(suplent), en representació de BeGI; i(titular) i(suplent), d'ERC.D'altra banda, també s'ha establert unaper a cadascun dels grups municipals que formen part del consistori, als quals se sumarà unen funció del nombre de regidores i regidors que integren cada grup polític.