Els Elois es posen al dia de la Llei de protecció i benestar dels animals

Un curs de maneig i prohibició de dur animals particulars

Prec per un ús responsable de l'aigua

La implantació de la Llei de protecció i benestar dels animals, així com la mateixa evolució de la societat, ha posat l'accent a les festes populars que impliquen l'ús dels animals en la importància de preservar-ne la seguretat i de donar-los un tracte digne. A Berga, l'ajuntament i las'ha posat al dia de la nova norma, per tal que la tradicional festa pugui continuar tenint lloc sense posar en risc els rucs i cavalls que hi participen. Així, la principal novetat d'Els Elois d'aquest 2023 consisteix en el reforç de les mesures de salvaguarda dels animals."Les festes amb animals estan canviant perquè la gent es preocupa cada cop més pel benestar dels animals.", ha expressat respecte de la qüestió el regidor de festes sortint de l'Ajuntament de Berga,, que s'ha mostrat confiat que el pas que, de forma natural, ha de prendre la festa és que "Els Elois siguin una festa més divulgativa". "Els animals no són una atracció de fira, sinó que són una oportunitat per connectar la canalla amb aquest passat", ha defensat l'exregidor.Per aquest motiu, el veterinari titular de la festa,, s'ha encarregat d', essent el primer municipi que fa aquest pas. Segons Subirana, la guia regula com s'han de tractar els animals, el seu maneig, les condicions de la ruta, i la conjectura de l'aigua. "Al final, conté unes", ha posat en relleu el veterinari, que ha avançat que es tracta d'un document obert que, previsiblement, s'haurà de revisar i adaptar l'any vinent.Segons Subirana, el primer "canvi important" de la celebració d'Els Elois enguany és que "eliminem la participació particular a la festa". "", ha indicat el veterinari, que ha explicat que "eliminant els espontanis també implementem millor la norma de benestar animal, perquè, sovint, aquests cavalls que la gent sol portar no estan habituats als sorolls, la gent i l'aigua". Els cavalls venen de Manresa, mentre que els rucs vindran de Fraga: "És una mica lluny, però no hi ha altres opcions a Catalunya", ha puntualitzat Subirana, que afegeix que "ens plantegem agafar altres animals com ponis l'any que ve perquè no hi ha més opcions". Sigui com sigui, assenyala que, i reitera que "si tenen algun problema, els retirarem de la festa i no els pagarem".Per la seva banda, la regidora de Festes del consistori de la capital,, ha compartit la resta de novetats pel que fa al benestar animal que incorporen Els Elois. Aquest 2023,. "Hem de poder identificar qui va a dalt de cada muntura", ha assenyalat la regidora que, en la mateixa línia, ha compartit la següent novetat que hi té a veure, i és que(i mai més d'una persona a la vegada). Es podran inscriure fins a dos menors per ruc, amb un màxim de dos adults responsables.En aquest punt, l'altra gran novetat que incorpora la festa enguany és. Tindrà lloc el dissabte, de 10.00 a 11.30 hores, a l'espai de l'antic SES de Noet. Les inscripcions es poden efectuar a través d'aquest formulari web . "", ha refermat Altarriba al voltant de totes les actualitzacions normatives de la festa.Finalment, el recorregut també s'ha vist alterat fruit de les noves demandes en el marc de la protecció dels animals, i és que, quedant estacats a la plaça Doctor Saló mentre la resta de la comitiva acaba de pujar a peu fins a la plaça on se situa Sant Eloi. Per la seva banda, els rucs sí que arribaran a la plaça. "El recorregut quedarà descafeïnat per aquest canvi", ha lamentat el president de la Junta Conservadora d'Els Elois,, que ha emfatitzat que "". Sigui com sigui, des de la Junta assenyalen que "", com per exemple, canviant d'ubicació l'esmorzar tradicional de Santa Magdalena a Sant Pere. I és que, per Cuberas, la importància i tradició de la festa té prou pes a Berga per preservar-la.L'altra gran espasa de la festa és la de l'ús de l'aigua i,. "Podem conservar la festa amb un ús molt moderat de l'aigua", ha plantejat Comas, que ha recordat que "quan es va començar a celebrar la festa, no hi havia ni piscines inflables ni mànegues i, a la majoria de cases, ni tan sols hi havia aigua corrent". "", ha sentenciat l'exregidor. Per aquest motiu, i tal com ha exposat Altarriba, l'Ajuntament de Berga ha emès unen què s’estableixen les recomanacions sobre l'ús d’aigua durant la passada de diumenge al matí.Més enllà de les passades i de l'aigua, la celebració d'Els Elois també inclou un seguit d'actes tradicionals i indissociables a la festa, com són les recreacions del, que està a càrrec de l'. Per part de l'entitat,ha posat en relleu l'interès que desperten aquestes accions, ja que enguany. "És perfecte que la gent tingui ganes de participar", ha declarat.En darrera instància, durant el cap de setmana també tindran lloc una audició de sardanes, amb la col·laboració de lai la; una missa a l'església de Sant Francesc; l'acte dedel 2023; i un ball popular amb Orgue de Gats. Aquesta informació i altres curiositats, anècdotes i experiències de la festa es poden trobar al programa, que conté textos dei ha estat dissenyat per