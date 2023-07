Castellar del Riu vol que les entitats treballin per potenciar el Pi de les Tres Branques com un símbol nacional

Capçada del Pi de les Tres Branques Foto: ACN / Laura Busquets

L'alcalde de Castellar del Riu,, ha demanat a les entitats que cada any organitzen l'que treballin per potenciar l'arbre com un veritable símbol. "Els demanem a ells que tenen el poder d'arrossegar la gent quan es necessita, que donin més importància a aquest tercer diumenge de juliol perquè es valori", ha assenyalat. La lectura del poema el Pi de les Tres Branques, que Jacint Verdaguer va escriure el 1887, ha precedit la tradicional ofrena floral al monument. L'alcalde ha xifrat enles que aquest any s'han reunit per participar en l'Aplec,Les activitats de l'Aplec del Pi de les Tres Branques han començat aquest diumenge amb una cercavila dels Gi els, acompanyats pels grallers ii la. Un cop al Pi de les Tres Branques, amb l'arribada del rei infant Jaume I, s'ha celebratque ha començat amb la lectura escenificada del poema de Jacint Verdaguer Lo Pi de les Tres Branques, interpretat pelsi llegit per la rapsodaA diferència d'altres edicions, amb una important presència de personalitats del món de la cultura d'arreu dels Països Catalans, enguany l'acte central només ha comptat amb els parlaments del vicepresident d'Òmnium Cultural del Berguedà,, i la presidenta de l'ANC,. En lloc de la paraula habitual de noms destacats del panorama cultural dels Països Catalans, la rapsoda Joana Ventura ha llegit un text elaborat per l'activista mallorquíL'autor mallorquí ha posat en valor que malgrat el context actual, "la lluita per ser qui som obtindrà l'objectiu final de recobrar la sobirania usurpada". "", ha escrit fent referència a la unitat dels Països Catalans.Per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium ha reivindicat l'1-O com un gran actiu del país. "". Així mateix, Dolors Feliu també ha parlat del moment en què viu l'independentisme i les dificultats a què s'enfronta, però ha assenyalat que, tal com simbolitza l'arbre.Com cada any, l's'ocupa de tota la infraestructura necessària perquè l'Aplec es pugui celebrar. L'alcalde, Adrià Solé, ha traspassat a les entitats que organitzen l'acte la necessitat de donar "" a la festa. El batlle ha reclamat que la festa es desmarqui una mica de la reivindicació estrictament més política iSolé ha explicat que els agradaria que es pogués donar continuïtat a les visites que es fan a la zona durant tot l'any. De fet, fa anys que reclamen sense èxit que es pugui "endreçar" la zona i. Per l'alcalde, també seria necessari la col·locació de plafons on s'expliqués la història de l'indret. "Ho hem demanat moltes vegades, però no ho hem aconseguit. Aquest mandat que ara comença serà una prioritat", ha dit.Finalment, el batlle admet quei es va registrar una assistència insòlita pel que estaven acostumats. Des de llavors, i també per l'afectació de les edicions que es van haver de suspendre per la Covid, "", i aixòEl Pi de les Tres Branques està situat al, al municipi de Castellar del Riu. Es tracta d'un, considerat unper les tres branques que surten del tronc. L'arbre va morir a principis del segle XX.El Pi ha estat escenari de batalles de guerres carlines, va ser interpretat com un símbol religiós de la santíssima trinitat i durant la Renaixença es va convertir en un símbol del moviment excursionista català.en el poema El Pi de les Tres Branques, en el qual