Ivan Sànchez: «No tinc cap aspiració de ser símbol ni màrtir nacional»

Un pacte amb ERC de govern en minoria

L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, al seu despatx Foto: ACN / Nia Escolà - Laura Busquets

La CUP governa a tres municipis del Berguedà

". D'aquesta manera explica el revalidat alcalde de la capital del Berguedà,, la posició de "la gent del carrer" en la defensa de la independència del país. Si no hi ha un context polític a Catalunya "de confrontació directa" amb l'Estat, "", afirma en relació amb l'acatament per despenjar l'estelada durant les campanyes electorals. "", assegura. Sobre el litigi judicial que va acabar amb la inhabilitació deper no retirar l'estelada durant dues campanyes electorals, Sànchez lamenta queIvan Sànchez reconeix el, la seva predecessora al càrrec, sobretot perquè en el moment de ple embat contra l'Estat es va prendre la decisió (col·legiada) de no despenjar l'estelada del balcó de l'Ajuntament durant dues campanyes electorals. "", lamenta en una entrevista amb l'ACN. Tot i això, també recorda amb agraïment com tots els companys i la ciutadania la van acompanyar. "Com a símbol nacional és insubstituïble", diu en referència a Venturós. "", destaca Sànchez."Quan vam decidir no treure l'estelada el 2015,. Caminàvem cap al referèndum i el procés d'independència", recorda el batlle. Sànchez lamenta, però, que tot plegat s'hagi anat "diluint" i. Amb tot, es mostra convençut que hi tornarà a haver un embat com aquell, i "".L'alcalde es mostra crític amb els, també la CUP, amb partits "que estan reprimint no només els companys sinó també a militants o gent que lluita a peu de carrer". I no només es refereix a l'Estat, sinó també apunta cap a la Generalitat. "En aquest moment no hi ha cap embat, ara a Madrid", apunta. Malgrat tot, Ivan Sànchez explica que veu el futur amb esperança: "Diria molt poc de nosaltres que ara perdéssim l'esperança quan el context és còmode.".Tot i haver perdut 1.461 vots, la CUP es va imposar en les eleccions del 28-M amb 6 regidors . Malgrat que Sànchez va perdre 2 regidors en comparació a la seva predecessora, Montse Venturós, ha decidit conformar un govern a 8 en minoria amb els dos regidors republicans . Amb el nou context polític local, es mostra content pels resultats obtinguts. "", admet. El batlle destaca que tenir una visió nacional i independentista fa que hi hagi partits amb qui no pots governar, "o no hauries de governar". "Nosaltres vam dir que no ho faríem, però, sempre que la voluntat sigui sumar en positiu", afegeix.A vegades s'ha acusat la CUP de ser "els del no a tot". Sànchez, però,. Admet que quan es trenca la barrera i s'entra a governar "hi ha coses que pensaves que podries fer que no es poden fer, però se'n poden fer d'altres". "Si algú s'imaginava que entraríem i que ho transformaríem tot de dalt a baix, evidentment", explica.El batlle de Berga reivindica. "Al Berguedà només ens hem presentat en tres ajuntaments i els governem", assegura. "", assenyala Sànchez. "De cop i volta apareix i governa Berga durant tres legislatures, però després apareix l'amic Sebas a Olvan i reedita el seu govern encara amb més regidors, i també apareix l'Eduard a Casserres, i tres quarts del mateix". Segons l'alcalde, l'escenari seria diferent si tinguessin una òptica de partit tradicional, "d'anem a sumar com més regidors millor perquè després tindrem lloc a la Diputació". Sànchez, però, explica queSobre la pèrdua de vots, el batlle situa l'abstenció en el fet que s'està tornant a xifres de participació del 2015. "", assenyala. "", afegeix.