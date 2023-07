Ramon Caballé és escollit nou president del Consell Comarcal

reballar des de l'humilitat, l'honestedat i el sentit ètic del treball", amb la vocació que "el Consell Comarcal sigui proper a la població i estigui al servei dels ajuntaments". "Avui fem una aposta transformadora i de canvi real de què suposa la gestió del Consell Comarcal", ha sentenciat. El darrer grup que conforma el govern, ERC, s'ha posicionat a través de les paraules de Moisès Masanas, que ha declarat que "Ramon Caballé serà un gran president", expressant que "la seva joventut i empenta donaran aire fresc al Consell", i reconeixent que "estem contents d'acompanyar-te en aquest viatge". A més, el republicà ha incidit que el nou govern estarà conformat per "persones que ens estimem molt el Berguedà i el posem per davant", i satisfet perquè les negociacions han resultat en un "govern operatiu i transversal".

Foto de grup dels Consell Comarcal del Berguedà pel mandat 2023-27 Foto: Lídia López



Disconformitat de Som Avià i constructivitat del PSC Disconformitat de Som Avià i constructivitat del PSC

Patrocini Canal, de Som Avià, i Abel Garcia i Lourdes Sánchez del PSC. El discurs més punyent ha estat el de l'avianesa, que ha obert la tanda de parlaments després de la proclamació de Caballé expressant la seva "disconformitat" per la forma que es constitueix el nou govern. "Alguns s'omplen la boca de dir que volen canvis al Consell, i arribat el moment, no fan res", ha etzibat Canal, que ha replicat que "s'han primat els interessos dels partits polítics i no la importància del Consell Comarcal", el qual ha valorat que queda "afeblit". "El que s'ha fet amb aquest govern és acontentar tots els partits polítics, però d'eficiència no n'hi haurà gaire", ha finalitzat l'alcaldessa d'Avià.



Per la seva banda, Abel Garcia ha parlat en nom del grup dels socialistes amb un to més cordial, tot i que s'ha mostrat dolgut per la negativa de negociar que ha rebut per part de les altres formacions. "Hauria estat molt bé que ens donessin l'oportunitat de dialogar", ha exposat Garcia, que ha lamentat que el grup majoritari, ERC, "ni tan sols ens ha permès una trobada de cinc minuts per explicar-nos". A més, a Junts, antics socis al govern del CCB, els ha assegurat que la seva abstenció ha estat "no volguda", sinó el resultat d'una manca d'interlocució per part dels seus consellers. Amb tot, Garcia ha assegurat que, tot i que sigui amb un rol diferent que el dels últims vuit anys, tenen el "mateix objectiu: retornar a la ciutadania una comarca millor que la que trobem ara", tot exposant que no faran oposició, sinó una "alternativa constructiva".



En aquest sentit, el president ha asseverat que "amb el Moisès treballem de manera operativa pel bé de tothom", i li ha demanat a Canal que "si fem alguna cosa malament volem que ens ho digui, perquè la seva experiència serà escoltada i tinguda en compte". Així mateix, respecte de les paraules dels socialistes, ha emfatitzat que "si no tenen línies vermelles pels projectes, segur que ens trobarem". Així, la sessió de constitució del Consell Comarcal del Berguedà ha posat punt final amb una proclama de Caballé: "Visca el Berguedà i visca Catalunya".



El ple de constitució delha nomenat, de, com a nou president de l'ens. Ho ha fet amb el vot favorable dels consellers del seu grup, els d', la, un total de 16, i l'abstenció del(2) i(1). El resultat no ha suposat cap sorpresa, ja que les quatre formacions ja havien fet pública la seva entesa i la fórmula per governar plegats aquest mandat . "Hem convingut centrar-nos en allò que ens uneix,", ha declarat tot just havent promès el càrrec Caballé, que s'ha mostrat decidit respecte de l'acord a quatre bandes: "Amb el pacte d'avui agafem uns compromisos que no poden permetre que caiguin en sac trencat, sinó que".El to de tots els consellers del govern que ara engega la seva trajectòria ha estat el de la complicitat per un bé comú, el Berguedà, malgrat les diferències ideològiques. "per afrontar els reptes que tenim identificats", ha apuntat, per part de Més x Gironella, que ha posat en relleu que el nou equip al capdavant del Consell pretén "trencar la política de blocs i buscar noves fórmules". "", ha refermat Vall, que ha clos la seva intervenció detallant que "vindran reptes majúsculs i decisions valentes que no seran fàcils, però".Per la seva banda,, en nom de la CUP, ha iniciat la seva intervenció fent èmfasi en "el fet històric que representa que quatre forces, amb ideologies diferents,", incidint que "la dinàmica que hem obert ens pot portar molt lluny". La declaració d'intencions de Prat ha estat clara: "